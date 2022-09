Bratislavské OLO zabezpečí 15. septembra odvod odpadu bez zmien

Bratislava 14. septembra (TASR) – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude vo štvrtok (15. 9.), teda počas sviatku Sedembolestnej Panny Márie, vykonávať odvoz odpadu bez zmien. Zberné dvory budú zatvorené, zákaznícke centrum bude fungovať v skrátenom režime. Informuje o tom na svojom webe.



Bez zmien, teda podľa bežného harmonogramu platného na daný deň vykoná odvoz zmesového komunálneho, triedeného, kuchynského biologicky rozložiteľného i záhradného odpadu.



OLO zároveň pripomína, že zberný dvor na Starej Ivanskej ceste bude vo štvrtok zatvorený. Počas pracovných dní býva otvorený od 8.00 do 18.00 h, rovnako tak v sobotu. Zatvorený bude vo štvrtok zberný dvor Rača na ulici Pri Šajbách. Bežne býva otvorený v utorok a štvrtok od 11.00 do 18.00 h, v sobotu od 8.00 do 15.00 h, a to do 30. novembra.



Zatvorené bude aj zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré býva otvorené počas pracovných dní od 6.00 do 14.00 h, v sobotu do 11.30 h. "Do 31. decembra neprijíma odpad od externých zákazníkov až na výnimky, a to z dôvodu príprav a realizácie odstávky," pripomína OLO.



Zákaznícke centrum bude počas sviatku dostupné v skrátených hodinách, a to od 7.00 do 12.00 h. Vybavovať bude výlučne e-mailové (zakazka@olo.sk) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.