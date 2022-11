Bratislavské OLO zabezpečí 17. novembra odvoz odpadu bez zmien

Bratislava 11. novembra (TASR) – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude 17. novembra, teda počas štátneho sviatku, vykonávať odvoz odpadu bez zmien. Obmedzenia sa však dotknú zberných dvorov či Bratislavského centra opätovného použitia – KOLO. Informuje o tom na svojom webe.



"Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, kuchynského biologicky rozložiteľného bioodpadu a záhradného bioodpadu bude počas sviatku prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň," konštatuje OLO.



Pripomína však zároveň, že zberný dvor na Starej Ivanskej ceste bude vo štvrtok zatvorený. Počas pracovných dní býva otvorený od 8.00 do 18.00 h, rovnako tak v sobotu. Zatvorený vo štvrtok bude aj zberný dvor Rača na ulici Pri Šajbách. Otvorený bude následne v sobotu (19. 11.) od 8.00 do 15.00 h.



Zatvorené bude aj zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré však až do 31. decembra neprijíma odpad od externých zákazníkov, až na výnimky, a to z dôvodu príprav a realizácie odstávky.



Zatvorené bude aj Bratislavské centrum opätovného použitia – KOLO na Pestovateľskej ulici. Svoje brány otvorí návštevníkom počas nasledujúcich pracovných dní od 10.00 do 18.00 h, cez víkend do 17.00 h. V pondelky býva zatvorené.



Zákaznícke centrum bude počas sviatku dostupné v skrátených hodinách, a to 7.00 do 12.00 h. Vybavovať bude výlučne e-mailové (zakazka@olo.sk) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.