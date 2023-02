Bratislavské OLO začne od 1. marca s odvozom záhradného bioodpadu

Bratislava 27. februára (TASR) – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začne od 1. marca s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad. Ukončený bude 1. decembra. Informuje o tom na svojom webe. Pripomína zároveň, že tento druh odpadu je možné odovzdávať celoročne.



V prípade, ak obyvatelia získali nehnuteľnosť a majú záujem o nádobu na záhradný bioodpad alebo o kompostér, je potrebné podať žiadosť na oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií. Urobiť tak môžu osobne alebo poštou. Ak bývajú v bytovom dome, obrátiť s požiadavkou by sa mali na svojho správcu.



Bratislavčania, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu, môžu BRO odovzdať celoročne aj na zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste. Obyvatelia mestských častí Rača, Nové Mesto a Vajnory ho môžu zároveň odovzdávať sezónne od apríla do novembra aj na zbernom dvore na ulici Pri Šajbách. Bioodpad zo záhrad sa dá odovzdať aj na zberných dvoroch ďalších mestských častí.



Do hnedých nádob na záhradný bioodpad je možné vhadzovať kvety, štiepky, piliny, trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny i burinu. OLO zároveň zdôrazňuje, že do nich nepatria odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkrementy, vrecká vrátane kompostovateľných vreciek či iný odpad.



"Ak sa v nádobe nachádza odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nemôže byť vyprázdnená. Držiteľ odpadu je v tomto prípade povinný odpad správne vytriediť," odkazuje OLO. Vhadzovať tam nie je možné ani vrecká s kuchynským bioodpadom, keďže tieto druhy odpadu majú rozdielne spracovanie. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa ďalej zhodnocuje v kompostárni.



Nádoby pre oba druhy odpadu, hoci sú v oboch prípadoch hnedé, sa líšia napríklad aj svojou veľkosťou.