Bratislavské podujatie Samove hry pripomenie históriu regiónu
Návštevníkov čaká pestrý program, hudba a autentická atmosféra.
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - V bratislavskej Devínskej Novej Vsi pod Cyklomostom slobody sa v sobotu od 15.00 h bude konať podujatie Samove hry. Pripomenie históriu regiónu. Návštevníkov čaká pestrý program, hudba a autentická atmosféra. Informovala o tom mestská časť na sociálnej sieti.
„Samove hry v Devínskej nesú odkaz na obdobie Samovej ríše - symbol jednoty, odvahy a spolupráce našich predkov. Každoročne pripomínajú historické korene regiónu, oživujú tradície a spájajú komunitu prostredníctvom kultúry, remesiel a bojového umenia,“ priblížila.
Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na dobové tance, lukostreľbu, dobové ukážky remesiel či šermiarske ukážky. Čaká ich aj jazda na koni, pripravený je tiež stredoveký kolotoč.
