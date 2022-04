Bratislavské poslanci schválili spolufinancovanie linky do Hainburgu

Bratislava 7. apríla (TASR) - Zrušená autobusová linka medzi Bratislavou a rakúskym prihraničným mestom Hainburg an der Donau by sa mala čoskoro obnoviť. Bratislavskí mestskí poslanci vo štvrtok totiž odsúhlasili, aby sa bratislavská samospráva na financovaní linky spolupodieľala, a to maximálne do výšky 85.000 eur za rok. Financiami má prispieť aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK) i spolková krajina Dolné Rakúsko. Objednanie linky zabezpečí BSK.



Spolková krajina Dolné Rakúsko plánuje svoje spolufinancovanie na úrovni 33,33 percenta na celkových nákladoch (po odpočítaní príjmov). BSK a hlavné mesto sa dohodli na prerozdelení zvyšnej časti potrebnej na financovanie linky, a to v pomere 64 k 36 percentám.



"Náklady na prevádzku cezhraničnej linky a konkrétny finančný vklad mesta Bratislava na spolufinancovanie sa pohybuje podľa vybraného variantu (polhodinový/hodinový takt) a odhadovaného počtu cestujúcich (pesimistický/optimistický variant) medzi zhruba 34.000 až 85.000 eur," píše sa v materiáli, o ktorom bratislavské mestské zastupiteľstvo rokovalo.



Ak autobusové spojenie medzi Bratislavou a Hainburgom začne opäť premávať, očakáva sa prevádzka v režime takzvaného hodinového taktu a zároveň sa počíta s tým, že sa postupne obnoví počet cestujúcich na úroveň z roku 2019. Vklad mesta sa v tomto prípade predpokladá na úrovni asi 60.000 eur.



V prípade dostatočného záujmu o túto linku by sa mohlo prejsť na režim polhodinového taktu, čo by však pri vysokej obsadenosti linky nemalo mať takmer žiadny dosah na výšku príspevku mesta.



Od 15. novembra 2021 nie je v prevádzke žiadna autobusová linka spájajúca Bratislavu s jej rakúskym okolím. Pritom v rakúskej prihraničnej oblasti žije početná slovenská komunita dochádzajúca do hlavného mesta SR.



Naposledy linku do polovice novembra minulého roka prevádzkoval dopravca Slovak Lines. Jej zrušenie zdôvodnil dlhodobou vysokou stratovosťou a takisto chýbajúcou podporou zo strany slovenskej či rakúskej samosprávy. Komerčná linka dopravcu začala premávať na prelome rokov 2019/2020 po ukončení pôvodnej linky 901 prevádzkovanej Dopravným podnikom Bratislava a dotovanej mestom Bratislava.