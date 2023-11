Bratislavské Primaciálne námestie a okolie bude patriť milovníkom vína

Bratislava 7. novembra (TASR) - Bratislavské Primaciálne námestie a nádvoria v jeho okolí budú koncom týždňa patriť opäť milovníkom vína. Od piatka do soboty (10. - 11. 11.) sa tam bude konať Festival mladého vína. Prinesie ponuku mladých vín z tohtoročnej úrody bratislavských vinárov, gastronómie i hudby. Chýbať nebudú ani špeciálne prehliadky. TASR o tom informovala Barbora Lehocká z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS).



Vinárov z Devínskeho, Vajnorského a Račianskeho vinárskeho spolku nájdu návštevníci na Nádvorí sv. Juraja, gastrozónu s jesennými špecialitami i vegánskou ponukou na Nádvorí Jána Nepomuckého. Do podujatia sa zapája aj Galéria mesta Bratislavy, na nádvorí Mirbachovho paláca budú pripravené slovenské vína združenia Víno spod vulkánu. Múzeum mesta Bratislavy bude mať v expozícii vinohradníctva predĺžené otváracie hodiny, na nádvorí Apponyiho paláca budú k dispozícii lokálne vína z ponuky Túlavej vinotéky. Sprístupnený bude aj Národný salón vín SR.



"Podľa tradície víno z úrody daného roka požehnáva cirkevný hodnostár. Mladé vína požehná v prvý deň festivalu v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský," priblížila Lehocká.



Na pódiu sa predstavia viacerí slovenskí hudobní interpreti, chýbať nebude bratislavský kvíz či rozhovory o víne s odborníkom na históriu vinohradníctva. V rámci cyklu tematických vychádzok Rande s mestom pribudnú počas festivalu tri špeciálne prehliadky na tému vinárskych tradícií. Sprievodca Ivan Chylák prevedie nevidiacich a slabozrakých po stopách Márie Terézie a vinárskej Bratislavy, sprievodkyňa Iveta Šimove predstaví vínnu stopu Bratislavy nepočujúcim spolu s tlmočníkom do slovenského posunkového jazyka. Rovnomenná prehliadka bude aj pre počujúcich.



Festival, na ktorom budú zastúpené mladé vína vinárov z troch bratislavských vinárskych spolkov, nadväzuje na dlhoročnú tradíciu vinárstva v hlavnom meste.