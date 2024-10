Bratislavské Rusovce sa opäť vrátia do čias Rímskej ríše

Bratislava 8. októbra (TASR) - Bratislavské Rusovce sa v sobotu (12. 10.) vrátia opäť takmer o 2000 rokov späť v čase. Konať sa tam bude tradičný festival Rímske hry. Návštevníkov prenesie do čias Rimanov a obdobia, keď bola obec niekoľko storočí súčasťou severnej hranice Rímskej ríše a rozprestieral sa tam vojenský tábor Gerulata.



"Antická Gerulata je súčasťou tzv. hranice Rímskej ríše - Dunajského Limesu, prvej lokality na západnom Slovensku zapísanej do zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO," pripomína Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), ktoré festival pripravuje prvýkrát. Dodáva, že architektonické základy vojenského kastelu sú významnou pripomienkou pobytu Rimanov na Slovensku z obdobia 1. až 4. storočia. Život vojakov rímskej armády v priestore Gerulaty a význam ich pobytu na našom území priblíži festivalový program 27. ročníka Rímskych hier. Tvoria ho workshopy, diskusie, vojenské formácie či simulované boje.



Jednodňový festival slávnostne otvoria o 10.00 h pri pošte na Balkánskej ulici. Návštevníkov privítajú vojaci X. Légie, VIII. Kohorty, ktorí ich budú sprevádzať po celej trase festivalu až do Antickej Gerulaty. "Ulice od pošty po areál Gerulaty sa premenia na vojenské tábory s workshopmi, razbou mincí a výrobou šperkov. Vyskúšať si bude možné streľbu z luku," avizuje BKIS podujatie, ktoré ponúkne aj možnosť spoznať rímsku kuchyňu.



Program sa bude odohrávať na štyroch stanovištiach. Hasičská zbrojnica ukáže viac z námorníckych zručností Rimanov. Ich technikami stavby lodí a využívaní Dunaja prevedie návštevníkov Margaréta Musilová, archeologička Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP), ktoré sa zapojilo do projektu Living Danube Limes. V rámci neho postavili repliku rímskej veslice Danuviny Alacris. Jej zmenšené makety a štíty členov rímskej posádky si budú môcť pozrieť návštevníci Rímskych hier. "Plne funkčná 18-metrová replika pripláva v nedeľu 13. októbra do Bratislavy pod hrad Devín. Zberatelia môžu získať príležitostnú poštovú pečiatku s motívom lode vyrobenú špeciálne pre túto príležitosť," dodávajú organizátori.



Do tajov života Rimanov na území dnešných Rusoviec vtiahnu návštevníkov festivalu tri prednášky archeologického tímu Múzea mesta Bratislavy (MMB). "Bude možné nahliadnuť do aktívnej archeologickej sondy s pozostatkami rímskej kanalizácie, reštaurátor predstaví cestu nájdených predmetov od ich objavenia na nálezisku až po umiestnenie v zbierkach múzea," hovorí Jaroslava Schmidtová, archeologička MMB, ktoré Antickú Gerulatu spravuje od roku 1987.