Bratislavské Staré Mesto bude hospodáriť s vyše 39 miliónmi eur

Bratislava 17. decembra (TASR) - Bratislavské Staré Mesto bude budúci rok hospodáriť so sumou viac ako 39 miliónov eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2025. Miestny úrad zároveň priznáva, že zostavovanie rozpočtu bolo náročné.



"Rozpočet je aktuálne nastavený nie úplne ako rozvojový, ale chceli sme zachovať v maximálnej možnej miere štandard, ktorý bol nastavený. Nielen ako v iných mestských častiach, ale aj samosprávach bolo skladanie rozpočtu veľmi náročné," uviedol pre TASR prednosta miestneho úradu Tomáš Malec.



Hlavné faktory, ktoré do tvorby rozpočtu vstupovali, boli konsolidačné opatrenia vlády, najmä zvýšenie DPH na niektoré tovary a služby. Počítať sa muselo taktiež s vyššou infláciou. Ďalším faktorom bola podľa prednostu aj zmena financovania materských škôl. Poznamenal, že ani samotné ministerstvo nevie povedať, či príjmy, ktoré pôjdu zriaďovateľom škôlok, budú postačujúce, pričom mestská časť už vie v súčasnosti, že tomu tak nebude. "Financovať ich musíme z daňových príjmov, upravovať to budeme v priebehu roka. Je to ale ešte veľká neznáma," podotkol Malec.



V rámci bežného rozpočtu by mali byť výdavky vo výške takmer 39 miliónov eur, v rámci kapitálového vo výške viac ako štyri milióny eur. Pri kapitálových výdavkoch sa chce mestská časť zamerať napríklad na zvýšenie energetickej efektívnosti budov. Týka sa to napríklad základných škôl na Dubovej a Vazovovej ulici, ale aj budovy miestneho úradu na Vajanského nábreží. Sústrediť pozornosť musí samospráva aj na sanáciu svahu na Šulekovej ulici, spolu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou bude snahou aj oprava cesty v lokalite Hlboká cesta.



"Boli by sme radi, keby sme mohli použiť aj ďalšie milióny, ale zároveň nám to príjmy nedovolia," skonštatoval Malec s tým, že pre investičný dlh si nemôžu dovoliť do niektorých vecí neinvestovať. "Balansujeme, ako to ide," doplnil s tým, že mestská časť sa plánuje zapojiť aj do výziev. Čaká sa napríklad na vyhlásenie výzvy týkajúcej sa energetickej náročnosti budov. "Zeleno-modré" opatrenia spomína pri plánovanej komplexnej rekonštrukcii Jakubovho námestia, ktorá sa nemá týkať len samotného verejného priestoru, ale aj okolia.