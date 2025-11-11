< sekcia Regióny
Bratislavské Staré Mesto bude hospodáriť s vyše 53 miliónmi eur
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Bratislavské Staré Mesto bude budúci rok hospodáriť so sumou viac ako 53 miliónov eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2026. Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový schodok je krytý z mimorozpočtových zdrojov a úveru. TASR o tom informovala hovorkyňa starostu Veronika Gubková.
Najväčšou rozpočtovou kapitolou ostáva oblasť vzdelávania, ktorá predstavuje takmer polovicu všetkých výdavkov. Na školy, školské zariadenia či modernizáciu vzdelávacej infraštruktúry je alokovaných viac ako 23 miliónov eur. Druhou prioritou je životné prostredie s rozpočtom 3,67 milióna eur, z čoho viac ako dva milióny majú ísť do verejnej zelene, parkov a opatrení na adaptáciu na klimatické zmeny.
Na cestnú dopravu je vyčlenených približne šesť miliónov eur, ktoré pokryjú investície a opravy ciest, letnú a zimnú údržbu či podporu cyklodopravy. Do oblasti sociálnych služieb má poputovať 4,34 milióna eur. Na fungovanie miestneho úradu, služieb občanom, digitalizáciu procesov a modernizáciu služieb je vyčlenených 10,1 milióna eur.
V rámci kapitálových výdavkov sa počíta s investíciami do obnovy verejných priestorov, školských zariadení, kultúrnej infraštruktúry a modernizácie budov vo vlastníctve mestskej časti. Celkové kapitálové výdavky by mali dosiahnuť 11,7 milióna eur, oproti roku 2025 je to nárast o 7,6 milióna eur.
Medzi kľúčové projekty majú patriť rekonštrukcie ulíc a verejných priestranstiev: Hlboká cesta, Kozia ulica (v úseku Pilárikova - Panenská), Sasinkova a Strážnická či nové ihrisko na Jakubovom námestí. Zrealizovať sa má aj revitalizácia Hviezdoslavovho námestia či druhá fáza zeleno-modrej obnovy Medickej záhrady. Pozornosť plánujú venovať taktiež energetickej efektívnosti a údržbe budov. Pokračovať sa má v prácach v znižovaní energetickej náročnosti budovy miestneho úradu či modernizácii školských objektov.
Mestská časť zároveň poukazuje na jej veľmi dobré finančné zdravie, čo vyplýva z výsledkov hospodárenia obcí INEKO. Výsledky podľa prednostu Tomáša Maleca ukazujú, že hospodárenie a dôraz na efektívne využívanie zdrojov prinášajú výsledky. „Darí sa nám vyrovnávať investičný dlh, čerpať európske zdroje a rozvíjať služby pre obyvateľov bez ohrozenia finančnej stability mestskej časti. A to aj napriek neľahkej situácii spôsobenej konsolidačnými opatreniami vlády,” podotkol Malec.
Mestská časť má v súčasnosti schválené alebo rozpracované projekty financované z externých a európskych zdrojov v hodnote takmer päť miliónov eur.
