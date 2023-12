Bratislavské Staré Mesto bude v 2024 hospodáriť so sumou 34,5 mil. eur

Bratislava 12. decembra (TASR) - Bratislavské Staré Mesto bude budúci rok hospodáriť so sumou 34,5 milióna eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2024. Samospráva tak nepôjde do rozpočtového provizória. Prioritou mestskej časti majú byť investície do oblasti vzdelávania a školstva.



"Zostaviť návrh budúcoročného rozpočtu bolo vzhľadom na nepriaznivé vládne opatrenia pre samosprávy veľmi náročné. Vďaka nemalému úsiliu a vlastným sanačným opatreniam sa nám však podarilo zostaviť vyrovnaný rozpočet," uviedla pre TASR hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.



Najviac financií pôjde na vzdelávanie a školstvo. V rámci bežných výdavkov je to 17,4 milióna eur, v rámci kapitálových rovnako najvyššia suma, konkrétne viac ako 488.000 eur. Všeobecne na kapitálové výdavky je v rozpočte alokovaných 1,3 milióna eur. Mestská časť má tiež naplánované viaceré investičné projekty. Patrí medzi ne napríklad rekonštrukcia Žižkovej ulice, pilomaty a EVČ kamery pre plánovaný inteligentný systém na vjazd do historickej časti či rekonštrukcia zdravotechniky na Základnej škole Vazovova.