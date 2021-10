Bratislavské Staré Mesto chce riešiť prípady neskolaudovaných domov

Bratislava 22. októbra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto chce hľadať spôsob, ktorým by sa dalo predchádzať prípadom, keď bytové domy nie je možné dlhé roky skolaudovať a obyvatelia sa stanú rukojemníkmi developerov. Mestskej časti sa totiž nepozdáva, ako niektorí z nich pristupujú k svojim stavebným zámerom, na čo následne doplatia ľudia. Pripravuje preto podnet, ktorý by riešil záujmy občanov, konkretizovať ho zatiaľ nechce.



"Chceme sa posúvať a chceme to riešiť, ale nie hulákaním toho, aké nepráva sa tu dejú, ale seriózne pripravenými podnetmi alebo rokovaniami s konkrétnymi stavebníkmi o tom, že je ďaleko lepšie sa zo zlej cesty vrátiť, ako čakať desať rokov," povedala na piatkovom brífingu starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Podľa šéfky miestnej samosprávy nie je takýchto prípadov na území mestskej časti veľmi veľa, avšak nájde sa niekoľko takých, kde sa na vyriešenie situácie čaká desať i viac rokov. Takáto situácia môže nastať vtedy, keď nie je stavbu možné skolaudovať pre porušenie stavebného povolenia, napríklad keď developer nadstaví podlažia navyše. Problémom sú aj neskolaudované inžinierske siete či doprava.



"Problém môže byť napríklad aj vtedy, keď jeden stavebník požiada o kolaudáciu, tá je chybne vydaná, druhý stavebník to napadne a kolaudácia je zrušená," podotýka Aufrichtová. Pripomína, že rovnako spoločne treba postupovať napríklad aj v prípade podania žiadosti o predĺženie stavebného povolenia. V opačnom prípadne stavebné povolenie "padne". Značne nepríjemná situácia môže podľa nej nastať aj vtedy, keď by riešením bola zmena stavby, avšak ktorú aktuálne platný územný plán nepovolí.



Starostka nechce podľa svojich vyjadrení ani hádzať všetkých developerov do jedného vreca, problémom sú často skôr niektorí menší stavebníci. Uvedomuje si, že mestá rozvíjajú developeri, pozitívne vníma tých, ktorí vedia svoje zámery realizovať aj v záujme verejného priestoru. "A dokážu pochopiť, že veci fungujú vtedy, keď sa nejde na úkor prostredia, ale v symbióze s prostredím, v ktorom sú," dodala Aufrichtová.