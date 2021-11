Bratislavské Staré Mesto deklaruje, že je pripravené na zimnú údržbu

Bratislava 27. novembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto je na zimnú údržbu pripravené. Deklarujú to Technické služby Starého Mesta (TSSM), ktoré údržbu zabezpečujú. Zároveň bola zriadená nonstop dispečerská služba, fungovať bude do odvolania. Mestská časť o tom informuje na webovej stránke.



Zimná údržba sa týka miestnych komunikácií III. a IV. triedy v celkovom rozsahu 64 kilometrov, taktiež vyše 82 kilometrov chodníkov a viac ako 4022 štvorcových metrov schodísk. "Plán zimnej služby je schválený. Komunikácie, schodiská a chodníky sú rozdelené do 19 rajónov," priblížilo vedenie spoločnosti.



Čistenie námestí, chodníkov a schodísk bude zabezpečovať 50 zamestnancov. V rámci technického zabezpečenia má spoločnosť k dispozícii nakladač, sedem malých sypačov s radlicou, osem ručných mechanizmov a štyri automobily na rozvoz posypového materiálu a pracovníkov. Pripravených je 125 ton technickej soli a desať ton ekologického posypového materiálu.



Dispečing robí pravidelný monitoring počasia na základe predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu. V prípade, že sú očakávané snehové zrážky, je vyhlásená zimná pohotovosť. Podľa plánu zimnej údržby ju vyhlasuje dispečing mestskej časti v 24-hodinovom predstihu pred očakávaným spádom snehu.



Obdobie pre zabezpečenie zimnej služby je v Bratislave stanovené od 15. novembra do 31. marca.