Bratislavské Staré Mesto dodávateľa tepla zatiaľ nemení

Bratislava 19. mája (TASR) – Bratislavské Staré Mesto dodávateľa tepla zatiaľ nezmení. Vyplýva to z tohtotýždňového rozhodnutia miestnych poslancov, ktorí neschválili vypovedanie zmluvy spoločnosti Termming ako súčasnému nájomcovi tepelných a energetických zariadení a uzatvorenie zmluvy na 20 rokov s novým dodávateľom MH Teplárenský holding. Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová obviňuje niektorých poslancov, pre ktorých rozhodnutie mali prísť obyvatelia o možnosť platiť za teplo menej. Tí jej kritiku odmietajú a očakávajú prieskum trhu.



"Zámerom mestskej časti bolo, aby Staromešťania nemali drahšie teplo a aby za tú istú službu neplatili viac ako obyvatelia iných mestských častí Bratislavy. Za týchto okolností však budú ceny tepla zvýšené," skonštatovala Aufrichtová.



Poukázala na to, že súčasná spoločnosť dodáva obyvateľom mestskej časti teplo o 26 percent drahšie ako úradom navrhovaný MH Teplárenský holding. Vlastní ho Ministerstvo hospodárstva SR a dodáva teplo napríklad do mestských častí Karlova Ves či Dúbravka. Pripomenula tiež, že obyvatelia sa už v minulosti opakovane na drahšie teplo sťažovali, čo v niektorých prípadoch viedlo k odpojeniu od centrálneho systému a vybudovaniu vlastných kotolní.



Vedenie mestskej časti aj pre avizované zvyšovanie cien regulačným úradom vstúpilo do rokovania so štátnym dodávateľom tepla, ktorého regulované ceny sú v súčasnosti najnižšie na trhu a malo by to tak byť aj v nasledujúcich rokoch. Zaujímavý je podľa nej aj z ekologického hľadiska, keďže má uzatvorenú zmluvu s mestskou organizáciou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) o využívaní tepla, ktoré vzniká spaľovaním odpadu.



Návrh miestneho úradu však zastupiteľstvom neprešiel, za čo starostka niektorých poslancov kritizuje. Tí jej oponujú tým, že ich postavila pred hotovú vec bez toho, aby mohli porovnať cenové ponuky viacerých dodávateľov. Odkazujú, že bojujú za najvýhodnejšiu ponuku pre obyvateľov. Nepozdáva sa im ani navrhovaná zmluva na 20 rokov, ktorú považujú za nevypovedateľnú. Do zmluvy požadujú dať aj podmienky v prospech obyvateľov.



"Aby sme mohli s čistým svedomím zahlasovať za tento návrh, museli by sme mať istotu, že v podstate nevypovedateľná zmluva, ktorá bude uzatvorená na 20 rokov, nám bude garantovať najlepšieho dodávateľa. To však nie je možné overiť, pokiaľ oslovíme jedného jediného dodávateľa," napísal na sociálnej sieti miestny poslanec Adam Berka. Poslanci od úradu očakávajú prieskum trhu, odkazujú, že k problematike sa môžu vrátiť v júni či septembri. Opätovné otvorenie otázky prisľúbila aj starostka.