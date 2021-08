Bratislavské Staré Mesto eviduje tri verejné zhromaždenia

Bratislava 4. augusta (TASR) - Bratislavské Staré Mesto eviduje na najbližšie obdobie v centre hlavného mesta na svojom území tri verejné zhromaždenia, z toho jedno neoznámené. Verejné zhromaždenia sa majú podľa mestskej časti konať na Hodžovom námestí a Námestí slobody. Pre TASR to uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove. Tých, ktorí nebudú účastníkmi konania, mestská časť vyzýva, aby sa týmto námestiam v danom čase vyhli. Samospráva tiež deklaruje, že v nevyhnutnom prípade môže byť zhromaždenie rozpustené.



Na Hodžovom námestí je fyzickou osobou oznámené verejné zhromaždenie od 4. do 28. augusta, podľa informácií od zvolávateľa sa má zhromaždenie začať vo štvrtok (5. 8.) o 8.00 h. V rovnaký deň by sa malo konať ďalšie verejné zhromaždenie na Námestí slobody, avšak oznámenie bolo podľa informácií mestskej časti následne stiahnuté. "Na Námestí slobody sa teda bude konať neoznámené verejné zhromaždenie," poznamenal Števove. Na Námestí slobody by sa malo konať aj ďalšie verejné zhromaždenie oznámené fyzickou osobou, a to v sobotu (7. 8.) od 17.00 do 19.00 h.



"Zvolávatelia oznámeného zhromaždenia deklarovali, že nie je ich úmyslom blokovať dopravu v Bratislave," povedal Števove. Napriek tomu sa podľa neho bezpečnostné zložky štátu pripravujú na možné narušenie dopravy, mestská časť bude konať v súčinnosti so štátnou políciou a prijme aj preventívne opatrenia. Jedným z nich je aj opätovné uzatvorenie Grassalkovichovej záhrady. Mestská časť zároveň Bratislavčanov a návštevníkov Starého Mesta vyzýva, že ak nebudú účastníkmi verejných zhromaždení, aby sa Hodžovmu námestiu a Námestiu slobody vyhli. Na organizátorov a účastníkov zhromaždení zasa apeluje, aby sa zdržali akéhokoľvek protiprávneho konania. "Mestská časť bude v súčinnosti so štátnou políciou monitorovať všetky zhromaždenia a v prípade, že nastanú okolnosti, ktoré by odôvodnili jeho zákaz, je mestská časť pripravená takéto zhromaždenie rozpustiť," odkazuje staromestská samospráva.



V centre Bratislavy sa bude vo štvrtok opäť protestovať proti očkovaniu, testovaniu, pandemickým opatreniam, predstaviteľom vlády a parlamentu i proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Demonštranti na sociálnych sieťach informujú, že chcú od rána protestovať pred Úradom vlády SR i pred Prezidentským palácom. Avizujú tiež, že chcú opäť zablokovať dôležité komunikácie v hlavnom meste.