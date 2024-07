Bratislavské Staré Mesto hľadá nájomcu priestoru po obuvi Baťa

Bratislava 23. júla (TASR) - Bratislavské Staré Mesto hľadá nového nájomcu nebytových priestorov na Námestí SNP, kde dlhé roky sídlila predajňa obuvi Baťa. Spoločnosť totiž podala výpoveď. Mestská časť preto vyhlásila obchodnú verejnú súťaž. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. augusta. Informuje o tom na svojom webe.



Účelom nájmu je obchodný priestor so skladom a kanceláriou, minimálna výška nájomného je stanovená na 7,24 eura na štvorcový meter mesačne. Súťažné návrhy je možné podávať do 30. augusta do 13.00 h, kritériom na vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia ponúknutá výška nájomného. S víťazom súťaže bude podpísaná nájomná zmluva na dobu neurčitú.



Nebytový priestor na Námestí SNP mala spoločnosť Baťa Slovensko v prenájme od roku 1996. Koncom apríla 2024 však podala výpoveď. Výpovedná lehota uplynie koncom júla. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže schválilo v júni staromestské miestne zastupiteľstvo.