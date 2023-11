Bratislavské Staré Mesto hľadá vizuál propagačných predmetov

Bratislava 11. novembra (TASR) - Bratislavské Staré Mesto hľadá vizuálny koncept svojich propagačných a reprezentačných predmetov. Vyhlásilo preto súťaž pre študentov výtvarných umení a grafiky, ale aj grafických dizajnérov do 30 rokov. Prihlásiť sa môžu jednotlivci i kolektívy. Grafické návrhy je potrebné odovzdať do 1. decembra. Víťaz by mal byť známy v polovici januára 2024.



"Merch a reprezentatívne darčeky sú pre mestskú časť nevyhnutnou súčasťou práce. Od diplomatických stretnutí a reprezentácie v zahraničí, cez kultúrne a participatívne aktivity s obyvateľstvom, až po návštevy základných a materských škôl," konštatuje starosta Starého Mesta Matej Vagač.



Študenti sa môžu opierať o štyri tematické okruhy, ktoré sú zároveň cieľmi a hodnotami súčasného vedenia mestskej časti. Ide o udržateľnosť, starostlivosť a rozširovanie zelene či lásku k mestu, urbanizmu a architektúre. Rovnako tak umenie, kultúru a nezávislú kultúru, ale tiež inkluzívnosť a spájanie generácií.



Súťažný príspevok musí obsahovať návrh a prezentáciu vizuálneho konceptu vrátane aplikácie na viaceré predmety. Ide o pero/ceruzku, notes/zápisník, fľašu na pitie, papierovú tašku a predmet podľa vlastného výberu. Práce bude hodnotiť porota tvorená zo zástupcov umeleckej obce a mestskej časti. Prihliadať bude na splnenie tematického zadania, kvalitu umeleckého návrhu a atraktivitu návrhu pre široké publikum.



"V rámci zodpovedného environmentálneho prístupu budú uprednostnené návrhy, ktoré budú mať čo najmenší vplyv na životné prostredie, prípadne budú pracovať s recyklovanými materiálmi," podotýka miestny úrad.



Zadanie súťaže s technickými podmienkami sú zverejnené na webe mestskej časti.