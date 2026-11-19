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Bratislavské Staré Mesto i Nové Mesto budú mať dvoch vicestarostov
Dvoch zástupcov starostu bude mať aj Nové Mesto, kde vo svojich funkciách pokračuje Pavol Troiak ako prvý vicestarosta a Marianna Mašátová.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Bratislavské Staré Mesto bude mať opäť dvoch zástupcov starostu. Prvým vicestarostom Starého Mesta zostáva Erik Illéš, druhou vicestarostkou je Veronika Gubková, donedávna pôsobiaca ako hovorkyňa mestskej časti. TASR o tom informovala hovorkyňa Starého Mesta Kristína Tobiášová.
Illéš bude zodpovedný za oblasť manažmentu miestnych aktív a mobility. Venovať sa má koncepčnému zastrešovaniu priorít v oblasti správy, využívania a rozvoja majetku a ďalších miestnych aktív, ako aj mobility a dopravnej politiky.
Gubková bude zastrešovať oblasť odolnosti mestskej časti a vzťahov s verejnosťou. Jej agenda sa má zamerať na posilňovanie pripravenosti Starého Mesta na krízové situácie, adaptáciu na klimatické zmeny, rozvoj komunikácie s obyvateľmi, ako aj podporu ich aktívneho zapájania do správy a rozvoja mestskej časti.
Dvoch zástupcov starostu bude mať aj Nové Mesto, kde vo svojich funkciách pokračuje Pavol Troiak ako prvý vicestarosta a Marianna Mašátová.
Troiak bude naďalej zastrešovať sociálnu oblasť a pribudnú mu aj činnosti a pôsobnosť v EKO-podniku VPS. Jeho agenda tak zahŕňa fungovanie denných centier seniorov, ale aj detských jaslí, pomoc a podporu ľuďom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii či starostlivosť o poriadok a verejný priestor.
Mašátová bude mať na starosti komunikáciu a marketing mestskej časti, rovnako tak aj kultúru, šport a voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie. Do jej pôsobnosti bude patriť aj ďalší rozvoj Kulturáku 21 a knižnice.
Illéš bude zodpovedný za oblasť manažmentu miestnych aktív a mobility. Venovať sa má koncepčnému zastrešovaniu priorít v oblasti správy, využívania a rozvoja majetku a ďalších miestnych aktív, ako aj mobility a dopravnej politiky.
Gubková bude zastrešovať oblasť odolnosti mestskej časti a vzťahov s verejnosťou. Jej agenda sa má zamerať na posilňovanie pripravenosti Starého Mesta na krízové situácie, adaptáciu na klimatické zmeny, rozvoj komunikácie s obyvateľmi, ako aj podporu ich aktívneho zapájania do správy a rozvoja mestskej časti.
Dvoch zástupcov starostu bude mať aj Nové Mesto, kde vo svojich funkciách pokračuje Pavol Troiak ako prvý vicestarosta a Marianna Mašátová.
Troiak bude naďalej zastrešovať sociálnu oblasť a pribudnú mu aj činnosti a pôsobnosť v EKO-podniku VPS. Jeho agenda tak zahŕňa fungovanie denných centier seniorov, ale aj detských jaslí, pomoc a podporu ľuďom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii či starostlivosť o poriadok a verejný priestor.
Mašátová bude mať na starosti komunikáciu a marketing mestskej časti, rovnako tak aj kultúru, šport a voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie. Do jej pôsobnosti bude patriť aj ďalší rozvoj Kulturáku 21 a knižnice.