Bratislavské Staré Mesto je jediné, kde vyhrala koalícia PS-Spolu

Bratislava 2. marca (TASR) – Bratislavské Staré Mesto je jediným volebným okresom na celom Slovensku, v ktorom vo voľbách do Národnej rady (NR) SR vyhrala koalícia PS-Spolu. Mestská časť je tak zároveň jedinou s víťazstvom koalície spomedzi bratislavských mestských častí vrátane štyroch najväčších. Vplýva to z definitívnych výsledkov parlamentných volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



V Starom Meste volilo PS-Spolu, ktorá sa však do parlamentu nedostala, 23,61 percenta voličov. Druhé miesto obsadilo hnutie OĽaNO (18,93 percenta), prvú trojku uzatvára SaS (15,03 percenta). Nasleduje strana Za ľudí (12,67 percenta), Smer-SD (9,04 percenta), Sme rodina (3,43 percenta) a ĽSNS (2,96 percenta).



Najväčšia mestská časť Petržalka posunula z prvého miesta OĽaNO (25,87 percenta), na druhom mieste skončilo PS-Spolu (13,99 percenta) a tretie miesto patrí Smeru-SD (12,76 percenta). Nasleduje SaS (12,40 percenta), Za ľudí (8,81 percenta), Sme rodina (6,93 percenta) a ĽSNS (4,85 percenta).



Hnutie OĽaNO vyhralo aj v Ružinove, kde mu hlas odovzdalo 23,30 percenta voličov. Druhé miesto sa ušlo koalícii PS-Spolu (17,33 percenta) a tretie miesto obsadila SaS (15,07 percenta). Nasleduje Smer-SD (10,95 percenta), Za ľudí (10,66 percenta), Sme rodina (4,87 percenta) a ĽSNS (3,44 percenta).



Víťaz parlamentných volieb, hnutie OĽaNO, sa na prvom mieste umiestnilo aj v Novom Meste. Svoj hlas mu v tejto mestskej časti odovzdalo 21,57 percenta oprávnených voličov. Druhé miesto patrí PS-Spolu (19,12 percenta) a trojku uzatvára SaS (14,90 percenta). Nasleduje Za ľudí (11,18 percenta), Smer-SD (10,44 percenta), Sme rodina (4,29 percenta) a ĽSNS (3,58 percenta).



V rámci celej Bratislavy vyhralo OĽaNO so ziskom 24,25 percenta. Na druhom mieste skončila koalícia PS-Spolu so 16,22 percentami hlasov. Tretie miesto patrí SaS, ktorú volilo 13,49 percenta voličov. Nasleduje Smer-SD (11,53 percenta), Za ľudí (10,04 percenta), Sme rodina (5,61 percenta) a ĽSNS (4,13 percenta).



V celej Bratislave dosiahla účasť 72,65 percenta, bola teda vyššia ako celoslovenský priemer (65,8 percenta).