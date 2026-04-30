Bratislavské Staré Mesto má získať pozemok na Drotárskej ceste
Lokalita Drotárskej cesty bola v minulosti predmetom verejnej diskusie, najmä v súvislosti s výrubom drevín vo februári 2021, keď bolo na dotknutých pozemkoch odstránených 85 stromov.
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Bratislavské Staré Mesto by malo získať do svojej správy pozemok na Drotárskej ceste, ktorý je známy výrubom 85 stromov z roku 2021. Vyplýva to z návrhu na zámenu pozemkov, ktorý vo štvrtok schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo. K zámene pozemkov dôjde medzi developerom a hlavným mestom, následne by mala predmetný pozemok dostať mestská časť. Tá deklaruje zámer revitalizovať územie a prinavrátiť zeleň.
„Minulosť zmeniť nevieme, ale môžeme pracovať na náprave dôsledkov. Po mesiacoch rokovaní a spolupráce sa podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá posúva riešenie územia ďalej a pre obyvateľov znamená doslova záchranu pred ďalšou výstavbou,” skonštatoval starosta Starého Mesta Matej Vagač.
Riešenie majetkových vzťahov je výsledkom rokovaní medzi hlavným mestom, mestskou časťou a vlastníkom dotknutých pozemkov. Rokovania sa podľa samosprávy zameriavali na možnosti zmeny využitia územia s dôrazom na verejný záujem a na zabezpečenie vhodnej formy majetkového vysporiadania. V rámci dohody upustil developer od pôvodného zámeru výstavby bytových domov v tejto lokalite. Za presun investičného zámeru získa pozemky na ulici Matúšova. Malopodlažná rezidenčná výstavba je tam podľa samosprávy dlhodobo plánovaná a v súlade s platným územným rámcom vrátane záväzného stanoviska hlavného mesta. Súčasťou zámeny je aj zachovanie verejného pešieho prepojenia v podobe schodiska.
Po nadobudnutí správy nad pozemkami pristúpi mestská časť k príprave ich budúceho využitia. Súčasťou procesu má byť aj spracovanie krajinárskeho riešenia, ktoré určí podobu územia vrátane terénnych úprav a návrhu vzrastlej zelene. Samospráva deklaruje transparentnú komunikáciu s verejnosťou i dotknutými obyvateľmi.
Lokalita Drotárskej cesty bola v minulosti predmetom verejnej diskusie, najmä v súvislosti s výrubom drevín vo februári 2021, keď bolo na dotknutých pozemkoch odstránených 85 stromov. Územie bolo podľa samosprávy určené na rezidenčnú výstavbu v súlade s vtedy platnými rozhodnutiami a povoleniami, stavebník mal v rukách aj platné stavebné povolenie.
„Minulosť zmeniť nevieme, ale môžeme pracovať na náprave dôsledkov. Po mesiacoch rokovaní a spolupráce sa podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá posúva riešenie územia ďalej a pre obyvateľov znamená doslova záchranu pred ďalšou výstavbou,” skonštatoval starosta Starého Mesta Matej Vagač.
Riešenie majetkových vzťahov je výsledkom rokovaní medzi hlavným mestom, mestskou časťou a vlastníkom dotknutých pozemkov. Rokovania sa podľa samosprávy zameriavali na možnosti zmeny využitia územia s dôrazom na verejný záujem a na zabezpečenie vhodnej formy majetkového vysporiadania. V rámci dohody upustil developer od pôvodného zámeru výstavby bytových domov v tejto lokalite. Za presun investičného zámeru získa pozemky na ulici Matúšova. Malopodlažná rezidenčná výstavba je tam podľa samosprávy dlhodobo plánovaná a v súlade s platným územným rámcom vrátane záväzného stanoviska hlavného mesta. Súčasťou zámeny je aj zachovanie verejného pešieho prepojenia v podobe schodiska.
Po nadobudnutí správy nad pozemkami pristúpi mestská časť k príprave ich budúceho využitia. Súčasťou procesu má byť aj spracovanie krajinárskeho riešenia, ktoré určí podobu územia vrátane terénnych úprav a návrhu vzrastlej zelene. Samospráva deklaruje transparentnú komunikáciu s verejnosťou i dotknutými obyvateľmi.
Lokalita Drotárskej cesty bola v minulosti predmetom verejnej diskusie, najmä v súvislosti s výrubom drevín vo februári 2021, keď bolo na dotknutých pozemkoch odstránených 85 stromov. Územie bolo podľa samosprávy určené na rezidenčnú výstavbu v súlade s vtedy platnými rozhodnutiami a povoleniami, stavebník mal v rukách aj platné stavebné povolenie.