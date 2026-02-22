< sekcia Regióny
Bratislavské Staré Mesto obnovilo Hlbokú cestu
Projekt pripravila mestská časť formou internej architektonickej súťaže a v dialógu s obyvateľmi.
Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - Bratislavské Staré Mesto zrekonštruovalo Hlbokú cestu, ktorá spája Horský park, Prüger-Wallnerovu záhradu, Lurdskú jaskyňu či kostol s dopravným uzlom pri Hlavnej stanici. Cieľom bolo obnoviť ju tak, aby bola táto historická a prírodná trasa bezpečná, funkčná a esteticky kvalitná. Realizačne bude projekt dobiehať na jar. Pre TASR to uviedol starosta Starého Mesta Matej Vagač.
„Na Hlbokej ceste sme sa zamerali na zlepšenie podmienok pre chodcov, zvýšenie bezpečnosti, doplnenie vodozádržných opatrení a krajinárskych úprav. Ambíciou bolo zároveň vytvoriť príjemný zelený koridor,“ skonštatoval Vagač.
Projekt bol rozdelený do viacerých fáz. Práce odštartovali vlani v máji modernizáciou infraštruktúry zo strany plynárenskej spoločnosti. Následne mestská časť pristúpila ku komplexnej rekonštrukcii Hlbokej cesty, paralelne prebieha aj obnova Schillerových schodov. Obnovené sú povrchy, zlepšil sa manažment vody v území, doplnený je nový mobiliár a upravené sú technické siete vrátane verejného osvetlenia. Projekt zahŕňa aj nové krajinárske riešenie a vodozádržné opatrenia.
Hrubé stavebné práce sú v súčasnosti už dokončené, Hlboká cesta je plne priechodná a opäť slúži chodcom aj cyklistom. Na jar sú naplánované finálne úpravy, teda doplnenie zábradlí v spodnej časti a ich povrchová úprava, osádzanie dopravného značenia či dokončenie studničky, respektíve pitnej fontánky. „Dokončenie a spustenie studničky plánujeme zosúladiť so spúšťaním mestských pitných fontánok,“ podotkol Vagač. V apríli a máji by mali ešte vysadiť trvalky a popínavé rastliny.
Projekt pripravila mestská časť formou internej architektonickej súťaže a v dialógu s obyvateľmi. Verejná prezentácia sa konala vlani v marci, verejnosť mohla zasielať podnety a pripomienky.
