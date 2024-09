Bratislavské Staré Mesto ocenilo Štepku pri príležitosti 80. narodenín

Bratislava 24. septembra (TASR) - Bratislavské Staré Mesto ocenilo spisovateľa, dramatika, herca, režiséra, divadelníka a vedúcu osobnosť Radošinského naivného divadla (RND) Stanislava Štepku. Ocenenie v forme ďakovného listu starostu mu odovzdali v utorok na rokovaní miestneho zastupiteľstva pri príležitosti jeho 80. narodenín. Ocenenie mu samospráva udelila za jeho celoživotné dielo.



"Pán Štepka je človek, ktorý sa vryl do histórie Slovenska. Tú históriu odkryl tak veľmi láskavo, ale pravdivo, až do súčasnosti. Je to veľmi vzácne," uviedol pre TASR starosta Starého Mesta Matej Vagač.



Stanislav Štepka podľa svojich slov z ocenenia neskrýval dojatie. "Veľmi si to vážim. A nielenže si to vážim,, ale som aj veľmi dojatý," povedal pre TASR. Na otázku, ako sa cíti ako dlhoročný Staromešťan, odpovedal, že veľmi dobre. Pripomenul, že v Bratislave býva už viac ako 50 rokov, teda viac ako polstoročie. "Bratislava je moje druhé rodné mesto," priznal Štepka.