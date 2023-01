Bratislava 31. januára (TASR) - Bratislavské Staré Mesto opäť rozbieha rekonštrukciu Konventnej ulice. V najbližšej dobe by mala pribudnúť žulová dlažba, zelené plochy a mobiliár. Na sociálnej sieti o tom informuje mestská časť s tým, že práce by mali byť dokončené pred letom. Komplexná rekonštrukcia sa začala vlani v máji.



"Práce na Konventnej ulici začali v lete 2022 výrazne meškať. Dôvodom bola najmä nesediaca dokumentácia vodárenskej a kanalizačnej štruktúry, ktorá zásadne zmenila postupové a materiálne potreby rekonštrukcie," približuje samospráva.



Ide o prvú časť projektu revitalizácie rozsiahlej zóny Panenská a okolie, za ktorým stojí Staré Mesto. K rekonštrukčným prácam mestskej časti sa pripojila aj Bratislavská vodárenská spoločnosť, ktorá práce využila na výmenu a modernizáciu vodárenskej aj kanalizačnej infraštruktúry pod povrchom ulice. Rekonštrukcia je realizovaná v súlade s manuálom, ktorý je výsledkom odbornej diskusie i participácie.



Konventná ulica dostala meno podľa evanjelického konventu. Kedysi sa tam rozkladali záhrady, v 17. storočí tam vybudovali evanjelický cintorín, ktorý fungoval až do 18. storočia. Niekoľko náhrobkov, ktoré sa zachovali, sú zamurované v múre pri veľkom kostole. Pohrebisko nahradila zástavba, ulica sa zapĺňala 20 rokov neoklasicistickými a renesančnými budovami.



Na Konventnej 13 a 15 stoja stará a nová budova evanjelického lýcea, obe sa stali v roku 1961 národnými kultúrnymi pamiatkami. Študovali tu mnohé osobnosti, napríklad Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal M. Hodža či Milan Rastislav Štefánik.