Bratislavské Staré Mesto podpísalo memorandum s Kanceláriou prezidenta

Bratislava 8. júna (TASR) – Bratislavské Staré Mesto a Kancelária prezidenta SR podpísali memorandum o spolupráci. Týka sa zveľadenia verejného priestranstva v správe mestskej časti súvisiaceho s umiestnením prezidentského sídla vrátane Grasalkovičovej záhrady. Spoločným záujmom je reprezentatívnosť a funkčnosť tejto časti hlavného mesta.



"Prax ukázala, že spolupráca podchytená memorandom je veľmi efektívna a pretrvanie záujmu o vzájomnú nadštandardnú spoluprácu sa pretaví do riadnych zmluvných záväzkov," uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove. Projekty v rámci najnovšie podpísaného memoranda by mali byť zrealizované do jesene tohto roka.



V tomto volebnom období ide v poradí o siedme memorandum, ktoré mestská časť podpísala. Memorandum o spolupráci podpísala už s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), hlavným mestom Bratislava, Lekárskou fakultou Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, Katedrou architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, so samotnou STU a mestskou časťou Nové Mesto.



Predmetom memoránd Starého Mesta je najmä spolupráca pri zveľaďovaní verejného priestranstva a zelenej infraštruktúry, ale aj spoločné projekty v sociálnej oblasti, v oblasti vzdelávania či kultúry.



Memorandum s krajom sa týka napríklad obnovy školských budov a pamiatkovo chránených objektov, ale aj spolupráce v oblasti kultúrnych projektov, súčasťou bol napríklad spoločný projekt bronzového modelu barokovej Bratislavy. Témou memoranda s hlavným mestom je spolupráca a podpora sociálnych služieb, zámeny pozemkov a zverených území, ako aj preskúmanie realizovateľnosti nízkoemisných zón či opatrení reagujúcich na klimatické zmeny.



Predmetom memoranda s Katedrou architektúry STU je napríklad spolupráca na urbanistických a dizajnérskych riešeniach, v prípade spolupráce s rektorátom STU sa spolupráca týka dobudovanie územia okolia Steinu a súčinnosti pri budovaní prvej univerzitnej škôlky na Slovensku Stubáčik.



Staré Mesto pripravuje memorandum o spolupráci aj s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.