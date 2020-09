Bratislavské Staré Mesto podpísalo memorandum o spolupráci s NBS

Bratislava 26. septembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto a Národná banka Slovenska (NBS) podpísali v septembri memorandum o spolupráci. Týka sa zveľadenia a revitalizácie verejného priestoru okolo budovy ústredia banky. Okrem stavebných úprav, ktoré by mali priestor skvalitniť, má pribudnúť aj nová zeleň a niekoľko väčších stromov.



„Mestská časť sa neustále snaží zvyšovať kvalitu verejného priestoru, a tým aj kvalitu života obyvateľov mesta. Investorovi bude v zámere revitalizácie okolia objektu nápomocná do takej miery, do akej jej to kompetencie umožňujú, pretože na úprave tejto lokality nám veľmi záleží,“ uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove.



Na otázku, či podpísanie memoranda zaručuje úspešnú realizáciu zámeru, hovorca poznamenal, že skúsenosť mestskej časti je taká, že podpísané memorandá sa dôkladne napĺňajú a zmluvné strany k nim pristupujú zodpovedne a s plnou vážnosťou. V súčasnosti má mestská časť podpísaných osem memoránd o spolupráci. „Je možné povedať, že memorandá majú svoj význam, pretože deklarujú schopnosť reálne dosiahnuteľnej spolupráce a stávajú sa tak potvrdením, že aktivity sa reálne podaria,“ podotkol Števove.



Mestská časť pripravuje ďalšie memorandá. V štádiu prípravy je napríklad memorandum o spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR a týkať by sa malo edukačných aktivít žiakov Základnej školy Hlboká. Verejného priestoru v okolí budovy sa má týkať memorandum so Slovenskou národnou galériou (SNG). Memorandum s Farským úradom sv. Martina by malo ošetrovať spoluprácu na obnove budovy priľahlej Dómu sv. Martina.



Mestská časť má podpísané memorandá o spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), hlavným mestom Bratislava, Lekárskou fakultou Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, Katedrou architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, so samotnou STU či mestskou časťou Nové Mesto.