Bratislava 9. októbra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto pokračuje v obnove Medickej záhrady, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Od pondelka (10. 10.) by sa malo začať s výmenou mlatových chodníkov pri Ulici 29. augusta. Práce by mali trvať približne dva týždne, v závislosti od počasia. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.



"Záhradu možno využívať aj v tomto období, z dôvodu bezpečnosti však bude potrebné od pondelka uzavrieť vstup zo strany Špitálskej ulice," približuje samospráva. Návštevníkom odporúča využiť vstupy do záhrady z ulíc Poľná a 29. augusta.



V rámci predchádzajúcich revitalizačných prác získali nový vzhľad parkové lavičky, ktoré mestská časť dovtedy ošetrovala len novým náterom. Na lavičky boli nainštalované nové drevené latky, farbu zmenila aj ich kovová konštrukcia. Upravená bola aj zeleň.



Medická záhrada prešla kompletnou rekonštrukciou v rokoch 1985 - 1988. V roku 2006 bola zrekonštruovaná sieť komunikácií a chodníkov, v roku 2014 mestská časť vymenila štrkový povrch za mlatový. Neskôr boli komunikácie a chodníky opravované len na miestach, kde bol havarijný stav.