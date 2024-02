Bratislavské Staré Mesto pokročilo v projekte novej MŠ na Myjavskej

Bratislava 6. februára (TASR) - Bratislavské Staré Mesto pokročilo v realizácii projektu novej materskej školy na Myjavskej ulici, ktorá by mala mať kapacitu 110 detí. Miestni poslanci v utorok schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktorým súčasnú škôlku mestská časť ruší. Svoje brány zatvorí koncom školského roka, deti budú dočasne umiestnené do škôlky v jej blízkosti.



"V tomto školskom roku je v prevádzke len jedna trieda, ktorú navštevuje 20 detí. Z tohto počtu si plní povinné predprimárne vzdelávanie desať detí," konštatuje starosta Starého Mesta Matej Vagač.



Mestská časť má v súčasnosti pripravený projekt na búracie povolenie, v priebehu februára plánuje požiadať o vydanie stavebného povolenia. V prípade získania povolenia plánuje samospráva búracie práce na jeseň. Podmienkou je takisto získanie financií. Tie by chcela čerpať z plánu obnovy, prípadne iných externých zdrojov, s vlastným dofinancovaním.



Návrh kladie dôraz aj na exteriérové priestory, ktoré budú rozdelené na časť pre mladších a starších škôlkarov. Súčasťou by mala byť aj exteriérová trieda, ktorá deťom umožní učiť sa priamo vonku. Pribudnúť by mali aj záhony s rôznymi druhmi ovocia, kvetov, hmyzie domčeky či búdky pre vtáky. Chýbať nebudú ani tradičné plochy na loptové hry, preliezačky či hojdačky.



"Pre deti sme navrhli jedáleň orientovanú do zelene a parku s terasou. Tá by bola využívaná aj na stravovanie detí v prípade pekného počasia," približuje architekt René Baranyai, ktorý je autorom architektonickej štúdie a návrhu. Nové riešenie škôlky počíta aj s dvoma vstupmi do areálu, jedným z Myjavskej ulice ako hlavným a bezbariérovým, druhým z Mudroňovej ulice.



Súčasnú materskú školu na Myjavskej ulici získala mestská časť od hlavného mesta do svojej správy v roku 2016. Už vtedy však mala budova zlý statický posudok, odborníci zhodnotili jej stav ako havarijný. Posudok k dočasnej sanácii budovy vyprší v roku 2024.