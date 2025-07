Bratislavské Staré Mesto predlžuje prihlasovanie na vianočné trhy

Bratislava 7. júla (TASR) - Bratislavské Staré Mesto predlžuje možnosť prihlásiť sa na Staromestské vianočné trhy, a to do 15. júla. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Prihlásiť sa môžu gastronomické stánky s ponukou tradičných vianočných jedál a špecialít z celého sveta, ale aj predajcovia vareného vína či punču. Mestská časť tiež uvíta stánkarov s tradičným vianočným tovarom, napríklad predajcov vianočných ozdôb, darčekov či ďalších sezónnych predmetov.



„V neposlednom rade sa tešíme aj umeleckým a remeselným stánkom, ktoré predávajú výrobky lokálnych umelcov a remeselníkov, ako sú ručne robené šperky, dekorácie a ďalšie unikátne predmety,“ podotýka mestská časť.



Staromestské vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí budú tento rok otvorené od 27. novembra do 23. decembra, niektoré s prestávkou do 6. januára 2026.