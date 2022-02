Bratislavské Staré Mesto pristupuje k opatreniam voči ruskej ambasáde

Bratislava 28. februára (TASR) – Zrušenie parkovacích miest veľvyslanectvu Ruskej federácie v bratislavskom Starom Meste či možnosť premenovať Godrovu ulicu, aj to sú opatrenia, ku ktorým pristupuje mestská časť v súvislosti s aktuálnym dianím na Ukrajine. Samospráva zároveň končí s informovaním ambasády o verejných zhromaždeniach, ktoré by sa mali v budúcnosti pred veľvyslanectvom konať. Ruská ambasáda mala takúto výhodu ako jediná.



"Prvým opatrením je zrušenie výhody, ktorú získala Ruská federácia na základe svojej žiadosti v apríli 2018, keď nad rámec iných veľvyslanectiev požiadala o výhodu byť informovaná o verejných zhromaždeniach, ktoré sa konajú pred jej ambasádou. Táto výhoda sa dnešným dňom končí," povedala v pondelok na brífingu starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Mestská časť zároveň ruší povolenie na vyhradené parkovacie miesta pred veľvyslanectvom. Priestor s piatimi parkovacími miestami na ceste tretej triedy sa tak stane opäť verejným priestorom. V rámci tretieho opatrenia spúšťa Staré Mesto proces premenovania verejného priestranstva. Do úvahy prichádza napríklad pomenovanie na Ulicu Borisa Nemcova, v minulosti zavraždeného kritika ruského prezidenta Vladimira Putina. Nie je vylúčené ani pomenovanie niektorého z ďalších verejných priestranstiev v okolí.



Podľa staromestského poslanca Ondreja Dostála sa o premenovaní ulice hovorí už dlhšie. "Je najvyšší čas urobiť to vzhľadom na to, čo sa práve v týchto chvíľach deje na Ukrajine," skonštatoval Dostál. V hre je meno spomínaného Borisa Nemcova, prípadne Anny Politkovskej, ďalšej zavraždenej Putinovej kritičky. Súhlasí s ním aj ďalší poslanec Peter Osuský. "Myslím si, že boli prekročené všetky hranice a nepriateľ vystúpil v tej najhoršej podobe, aká existuje," zdôraznil.



Poslanec Ondrej Dostál zároveň súhlasí s tým, že prišiel "čas urobiť poriadok s ruskou ambasádou", necháva to však plne v kompetencii rezortu diplomacie a ministra Ivana Korčoka (nominant SaS), ktorému dôveruje.