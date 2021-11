Bratislavské Staré Mesto rokuje o prenájme budovy na Palisádach

Bratislava 18. novembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto rokuje s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania o možnosti prenájmu ich budovy na Palisádach. Zriadiť by tam chcelo alokované pracovisko niektorej zo svojej základných a materských škôl. Mestská časť chce aj takto riešiť problém s nedostatkom miest. Pre TASR to uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove.



Budova na Palisádach je vo veľmi dobrom technickom stave s kapacitou 23 tried a ďalšími dodatočnými priestormi. Má tiež vlastné ihrisko a školský dvor. Návrh chce starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová predložiť na decembrovom miestnom zastupiteľstve. Verí, že poslanci ho podporia. "O umiestnenie v staromestských základných a materských školách je veľký záujem. Verím, že takýto prenájom by nám významne pomohol v riešení problému nedostatku miest," podotkla starostka.



Staré Mesto je zriaďovateľom siedmich základných a 18 materských škôl. Počet žiakov v základných školách každoročne narastá, v aktuálnom školskom roku prijali 3203 žiakov, čo je o 140 žiakov viac než v predchádzajúcom období. Samospráva predpokladá, že v budúcom školskom roku bude potrebné otvoriť minimálne o päť tried viac.



Priestory v budove na Palisádach si dočasne prenajíma Deutsche Schule Bratislava (DSB), a to až do doby, kým nebude dokončená jej vlastná budova na Bárdošovej ulici.