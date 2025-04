Bratislavské Staré Mesto spustilo 1. ročník participatívneho rozpočtu

Bratislava 1. apríla (TASR) - Bratislavské Staré Mesto spúšťa v utorok prvý ročník particiaptívneho rozpočtu. Návrhy projektov, ktoré majú potenciál zlepšiť verejný priestor a životné prostredie, môžu obyvatelia i mimovládne organizácie pôsobiace na území mestskej časti podávať do 30. apríla. Na ich realizáciu je alokovaných 100.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.



„Participatívny rozpočet je podľa mňa perfektný nástroj demokratizácie riadenia a rozhodovania o budúcnosti a podobe našej mestskej časti,“ hovorí starosta Starého Mesta Matej Vagač.



Témou prvého ročníka je verejný priestor a životné prostredie. Obyvatelia môžu navrhovať napríklad výsadbu zelene (stromy, kríky, trvalky, komunitné záhrady, zelené ostrovčeky) či doplnenie mobiliáru (lavičky, ležadlá, informačné tabule). Ale aj hracie a športové prvky (stolný tenis, petang, workout zostavy, detské ihriská) alebo prvky na zadržiavanie vody a podporu biodiverzity (dažďové záhrady, vtáčie búdky, hmyzie hotely).



Mestská časť pripomína, že návrh musí mať verejnoprospešný charakter, musí byť realizovateľný v rámci jedného kalendárneho roka a týkať sa územia Starého Mesta. Prijaté návrhy posúdia odborníci z miestneho úradu, následne bude verejné hlasovanie, ktoré rozhodne, ktoré projekty budú realizované v roku 2026. Jeden návrh môže byť podporený sumou do výšky 20.000 eur.



Návrhy možno podávať viacerými spôsobmi, a to online, elektronicky, osobne alebo poštou. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.participuj-staremesto.sk, kde je aj harmonogram informačných stretnutí a konzultácií, ktoré mestská časť organizuje počas apríla.