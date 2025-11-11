< sekcia Regióny
Bratislavské Staré Mesto udelilo ocenenie J. Albrechtovi in memoriam
Mestská časť podotýka, že Ján Albrecht napĺňal celý svoj život hodnoty humanizmu.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Bratislavské Staré Mesto udelilo Výročnú cenu richtára Jakuba pedagógovi, muzikológovi, hudobníkovi, estetikovi, prekladateľov a zakladateľovi súboru Musica aeterna Jánovi Albrechtovi in memoriam. Vyplýva to z utorňajšieho rozhodnutia miestneho zastupiteľstva. Ide o najvyššie ocenenie mestskej časti, naposledy bolo udelené v roku 2014.
Mestská časť si týmto ocenením podľa starostu Starého Mesta Mateja Vagača pripomína človeka, ktorý svojím životom, prácou a ľudskosťou presiahol hranice odboru, v ktorom pôsobil a dodnes ovplyvňuje ďalšie generácie. Jeho meno je späté s Kapitulskou ulicou i duchom mesta.
„Bol človekom, ktorý nielen učil a tvoril, ale spájal. Ktorý okolo seba prirodzene vytváral komunitu - nie formálnu, ale ľudskú, postavenú na dôvere, hlbokých rozhovoroch a nezištnom zdieľaní poznania,“ skonštatoval Vagač.
Mestská časť zároveň v stredu (12. 11.) organizuje pri tejto príležitosti spomienkové podujatie. Konať sa bude v priestoroch Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici. Program zahŕňa spomienkové príhovory, diskusiu i koncert barokovej hudby a piesní Alexandra Albrechta.
Mestská časť podotýka, že Ján Albrecht napĺňal celý svoj život hodnoty humanizmu. V druhých pestoval vzdelanosť a lásku k umeniu, ako aj úctu, empatiu a pochopenie v medziľudských vzťahoch. Dom na Kapitulskej ulici, kde žil a pôsobil, sa stal pre mnohých útočiskom - miestom inšpirácie, stretnutí a nadýchnutia v časoch normalizácie.
Výročná cena richtára Jakuba predstavuje najvyššie ocenenie mestskej časti. Udeľuje sa osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti, obohatili ľudské poznanie, svojimi postojmi prispeli k pozdvihnutiu mravných hodnôt, dosiahli výnimočné výsledky v rôznych oblastiach ľudskej činnosti alebo dôstojne reprezentovali Staré Mesto doma i v zahraničí. Ocenenie bolo doteraz udelené len raz, a to v roku 2014 odbojovému pracovníkovi, účastníkovi SNP a majstrovi Európy v basketbale Milošovi Bobockému.
Mestská časť si týmto ocenením podľa starostu Starého Mesta Mateja Vagača pripomína človeka, ktorý svojím životom, prácou a ľudskosťou presiahol hranice odboru, v ktorom pôsobil a dodnes ovplyvňuje ďalšie generácie. Jeho meno je späté s Kapitulskou ulicou i duchom mesta.
„Bol človekom, ktorý nielen učil a tvoril, ale spájal. Ktorý okolo seba prirodzene vytváral komunitu - nie formálnu, ale ľudskú, postavenú na dôvere, hlbokých rozhovoroch a nezištnom zdieľaní poznania,“ skonštatoval Vagač.
Mestská časť zároveň v stredu (12. 11.) organizuje pri tejto príležitosti spomienkové podujatie. Konať sa bude v priestoroch Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici. Program zahŕňa spomienkové príhovory, diskusiu i koncert barokovej hudby a piesní Alexandra Albrechta.
Mestská časť podotýka, že Ján Albrecht napĺňal celý svoj život hodnoty humanizmu. V druhých pestoval vzdelanosť a lásku k umeniu, ako aj úctu, empatiu a pochopenie v medziľudských vzťahoch. Dom na Kapitulskej ulici, kde žil a pôsobil, sa stal pre mnohých útočiskom - miestom inšpirácie, stretnutí a nadýchnutia v časoch normalizácie.
Výročná cena richtára Jakuba predstavuje najvyššie ocenenie mestskej časti. Udeľuje sa osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti, obohatili ľudské poznanie, svojimi postojmi prispeli k pozdvihnutiu mravných hodnôt, dosiahli výnimočné výsledky v rôznych oblastiach ľudskej činnosti alebo dôstojne reprezentovali Staré Mesto doma i v zahraničí. Ocenenie bolo doteraz udelené len raz, a to v roku 2014 odbojovému pracovníkovi, účastníkovi SNP a majstrovi Európy v basketbale Milošovi Bobockému.