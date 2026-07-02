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Bratislavské Staré Mesto upravuje viaceré poskytované príspevky

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Týka sa to príspevku na dopravu, jednorazového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, pomoci občanom v sociálnej výdajni a príspevku mnohodetným rodinám.

Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Bratislavské Staré Mesto upravuje viaceré príspevky, ktoré poskytuje. Týka sa to príspevku na dopravu, jednorazového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, pomoci občanom v sociálnej výdajni a príspevku mnohodetným rodinám. Rozhodli o tom tento týždeň miestni poslanci schválením zásad ich poskytovania.

„Začiatok školského roka býva pre rodiny finančne náročný. Preto zvyšujeme príspevok pri nástupe dieťaťa do školy. Spolu s rozšírením podpory mnohodetných rodín, lepším príspevkom na dopravu za zdravotnou starostlivosťou pre seniorov a úpravami fungovania sociálnej výdajne ide o ďalší krok, ktorým posilňujeme sociálnu pomoc v Starom Meste,“ konštatuje starosta Starého Mesta Matej Vagač.

Jednorazový príspevok pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy sa má zvýšiť z doterajších 50 na 100 eur. Súčasne chce mestská časť zjednodušiť administratívny proces tak, aby rodičia už nemuseli dokladovať nákup školských potrieb. Umožniť tak chce žiadať o príspevok aj tým, ktorí zakúpili školské potreby v predstihu alebo doklad stratili.

V prípade jednorazového príspevku mnohodetným rodinám má ísť o adresnejšie nasmerovanie finančnej pomoci i rozšírenie a precíznejšie zadefinovanie účelu príspevku. Rozširuje ho napríklad o vybrané druhy nástrojov, pomôcok a aktivít vo vzdelávacích subjektoch a dopĺňa tiež možnosť úhrady za predplatný cestovný lístok, čo podľa miestneho úradu vyplynulo z požiadaviek oprávnených osôb a z praxe.

Finančný príspevok na dopravu pre seniorov rozširuje mestská časť aj na preplatenie návštevy u podológa, respektíve návštevu v zariadení, kde sa poskytujú podologické služby. Upravuje tiež časť týkajúcu sa sumy a dopĺňa možnosť predkladania faktúry ako relevantného dokladu o jazde taxislužbou prevádzkovanou cez mobilnú aplikáciu, formou ktorej sa realizuje bezhotovostná platba.

Zmeny v zásadách poskytovania pomoci v sociálnej výdajni majú podľa miestneho úradu vniesť do systému poskytovania tejto sociálnej pomoci „vyššiu mieru jednoznačnosti, flexibility a spravodlivosti“.

Zásady týkajúce sa príspevku na dopravu, mnohodetných rodín i sociálnej výdajne nadobudli účinnosť 1. júla. Zásady poskytovania príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku nadobudnú účinnosť 1. septembra.
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