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Bratislavské Staré Mesto upravuje viaceré poskytované príspevky
Týka sa to príspevku na dopravu, jednorazového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, pomoci občanom v sociálnej výdajni a príspevku mnohodetným rodinám.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Bratislavské Staré Mesto upravuje viaceré príspevky, ktoré poskytuje. Týka sa to príspevku na dopravu, jednorazového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, pomoci občanom v sociálnej výdajni a príspevku mnohodetným rodinám. Rozhodli o tom tento týždeň miestni poslanci schválením zásad ich poskytovania.
„Začiatok školského roka býva pre rodiny finančne náročný. Preto zvyšujeme príspevok pri nástupe dieťaťa do školy. Spolu s rozšírením podpory mnohodetných rodín, lepším príspevkom na dopravu za zdravotnou starostlivosťou pre seniorov a úpravami fungovania sociálnej výdajne ide o ďalší krok, ktorým posilňujeme sociálnu pomoc v Starom Meste,“ konštatuje starosta Starého Mesta Matej Vagač.
Jednorazový príspevok pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy sa má zvýšiť z doterajších 50 na 100 eur. Súčasne chce mestská časť zjednodušiť administratívny proces tak, aby rodičia už nemuseli dokladovať nákup školských potrieb. Umožniť tak chce žiadať o príspevok aj tým, ktorí zakúpili školské potreby v predstihu alebo doklad stratili.
V prípade jednorazového príspevku mnohodetným rodinám má ísť o adresnejšie nasmerovanie finančnej pomoci i rozšírenie a precíznejšie zadefinovanie účelu príspevku. Rozširuje ho napríklad o vybrané druhy nástrojov, pomôcok a aktivít vo vzdelávacích subjektoch a dopĺňa tiež možnosť úhrady za predplatný cestovný lístok, čo podľa miestneho úradu vyplynulo z požiadaviek oprávnených osôb a z praxe.
Finančný príspevok na dopravu pre seniorov rozširuje mestská časť aj na preplatenie návštevy u podológa, respektíve návštevu v zariadení, kde sa poskytujú podologické služby. Upravuje tiež časť týkajúcu sa sumy a dopĺňa možnosť predkladania faktúry ako relevantného dokladu o jazde taxislužbou prevádzkovanou cez mobilnú aplikáciu, formou ktorej sa realizuje bezhotovostná platba.
Zmeny v zásadách poskytovania pomoci v sociálnej výdajni majú podľa miestneho úradu vniesť do systému poskytovania tejto sociálnej pomoci „vyššiu mieru jednoznačnosti, flexibility a spravodlivosti“.
Zásady týkajúce sa príspevku na dopravu, mnohodetných rodín i sociálnej výdajne nadobudli účinnosť 1. júla. Zásady poskytovania príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku nadobudnú účinnosť 1. septembra.
„Začiatok školského roka býva pre rodiny finančne náročný. Preto zvyšujeme príspevok pri nástupe dieťaťa do školy. Spolu s rozšírením podpory mnohodetných rodín, lepším príspevkom na dopravu za zdravotnou starostlivosťou pre seniorov a úpravami fungovania sociálnej výdajne ide o ďalší krok, ktorým posilňujeme sociálnu pomoc v Starom Meste,“ konštatuje starosta Starého Mesta Matej Vagač.
Jednorazový príspevok pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy sa má zvýšiť z doterajších 50 na 100 eur. Súčasne chce mestská časť zjednodušiť administratívny proces tak, aby rodičia už nemuseli dokladovať nákup školských potrieb. Umožniť tak chce žiadať o príspevok aj tým, ktorí zakúpili školské potreby v predstihu alebo doklad stratili.
V prípade jednorazového príspevku mnohodetným rodinám má ísť o adresnejšie nasmerovanie finančnej pomoci i rozšírenie a precíznejšie zadefinovanie účelu príspevku. Rozširuje ho napríklad o vybrané druhy nástrojov, pomôcok a aktivít vo vzdelávacích subjektoch a dopĺňa tiež možnosť úhrady za predplatný cestovný lístok, čo podľa miestneho úradu vyplynulo z požiadaviek oprávnených osôb a z praxe.
Finančný príspevok na dopravu pre seniorov rozširuje mestská časť aj na preplatenie návštevy u podológa, respektíve návštevu v zariadení, kde sa poskytujú podologické služby. Upravuje tiež časť týkajúcu sa sumy a dopĺňa možnosť predkladania faktúry ako relevantného dokladu o jazde taxislužbou prevádzkovanou cez mobilnú aplikáciu, formou ktorej sa realizuje bezhotovostná platba.
Zmeny v zásadách poskytovania pomoci v sociálnej výdajni majú podľa miestneho úradu vniesť do systému poskytovania tejto sociálnej pomoci „vyššiu mieru jednoznačnosti, flexibility a spravodlivosti“.
Zásady týkajúce sa príspevku na dopravu, mnohodetných rodín i sociálnej výdajne nadobudli účinnosť 1. júla. Zásady poskytovania príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku nadobudnú účinnosť 1. septembra.