Bratislavské Staré Mesto vyhlási ďalšiu súťaž na prenájom Propelleru

Bratislava 17. decembra (TASR) - Bratislavské Staré Mesto vyhlási ďalšiu verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov budovy kaviarne Propeller na Rázusovom nábreží. Priestory prenajme mestská časť na dobu neurčitú pre gastroprevádzku napĺňajúcu koncept kaviarne rešpektujúcou povahu funkcionalistického objektu Emila Belluša. Mestská časť zároveň mení hodnotiace kritériá súťaže. Rozhodli o tom v utorok staromestskí miestni poslanci.



"Rozdiel v tvorbe súťaže spočíva najmä v tom, že tentoraz sme dávali veľký dôraz na kvalitatívne parametre na rozdiel od kvantitatívnych. To znamená, že ponúknutá cena tvorí tentokrát iba 20 percent hodnotenia a zvyšných 80 percent je rozložených na rôzne aspekty kvalitatívnych ukazovateľov," uviedla pre TASR hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.



Mestská časť si uvedomuje, že ide o významnú budovu na významnom mieste na nábreží, preto by sa nemala hodnotiť len ponúknutá cena. Minimálna zmluvná výška nájomného je stanovená na sedem eur na štvorcový meter mesačne, tvorí však len 20 percent hodnotenia. Zvyšok tvoria iné hodnotiace parametre, ako originalita a kvalita ponúkaného sortimentu, referencie a história súťažiaceho, koncept a vizuál prevádzky a environmentálne aspekty. Návrh zároveň musí rešpektovať funkcionalistický ráz budovy.



Samospráva verí, že tentoraz sa jej podarí nájsť vhodného nájomcu, pričom priznáva, že predmetný priestor má svoje špecifiká, keďže je do veľkej miery presklený. "Pevne veríme, že nastavením kritérií urobíme dostatočné sito na to, aby tí, ktorí sa zapoja a ktorí budú posudzovaní, boli naozaj budúci nájomcovia," poznamenala Gubková.



Súťažné návrhy bude možné podávať do 28. februára 2025 do 12.00 h. Povinnou súčasťou súťaže je aj povinná obhliadka objektu.



V uplynulých týždňoch zároveň mestská časť vykonala na objekte základné opravy, ktoré boli vyvolané septembrovými záplavami. Sanovala napríklad strechu budovy, na niektorých miestach boli opravené omietky. Vykonaná bola tiež veká revízia vykurovania a vzduchotechniky. "Momentálne je plne pripravená na to ubytovať nového nájomcu bez väčších investičných akcií," doplnila Gubková.



Mestská časť v súvislosti s Propellerom vyhlásila v minulosti viacero verejných obchodných súťaží na prenájom, ktoré boli neúspešné alebo zrušené. Priestory istý čas prenajímala neziskovej organizácii Dobrý dom, ktorú zriadila mestská časť. Neskôr tam mestská časť prevádzkovala kaviareň, zároveň sa v priestoroch vtedajšia starostka pravidelne stretávala s občanmi. Počas prvej vlny pandémie sa Propeller zmenil na "vývarovňu" cenovo výhodných obedov pre seniorov. Neskôr bol využívaný napríklad aj ako mobilné odberové miesto na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.