Bratislavské Staré Mesto vyhlásilo výzvu pre dotačnú schému na 2025

Bratislava 27. marca (TASR) - Bratislavské Staré Mesto vyhlásilo výzvu pre Staromestskú dotačnú schému pre rok 2025. Žiadosti je možné podávať do 17. apríla (vrátane). Na finančnú podporu je alokovaných 100.000 eur. Vyhlásenie výzvy schválili tento týždeň staromestskí poslanci.



„Naším cieľom je aj naďalej podporovať, motivovať a stmeľovať obyvateľov a komunity, ktoré aktívne prispievajú k skvalitňovaniu života v našej mestskej časti,“ skonštatoval starosta Starého Mesta Matej Vagač.



Podporu môžu získať projekty zamerané na zlepšenie prostredia, v ktorom ľudia žijú, ako aj na zvýšenie kvality života obyvateľov. Tieto oblasti zahŕňajú kultúru, sociálnu starostlivosť, vzdelávanie, šport a životné prostredie. O financie môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie či spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Maximálna suma, ktorú môže získať žiadateľ na jeden projekt, je 5000 eur. Výsledky výzvy má schváliť v júni miestne zastupiteľstvo.



Mestská časť by mala zároveň 1. apríla vyhlásiť výzvu v rámci novozavedeného participatívneho rozpočtu. Zameraná má byť na podporu projektov v oblastiach verejného priestoru a životného prostredia. Podávať návrhy bude možné do 30. apríla, verejné hlasovanie bude v septembri.



Na realizáciu projektov má byť rovnako vyčlenená suma 100.000 eur, pričom maximálna suma pre realizáciu jedného návrhu bude 20.000 eur. Obyvatelia Starého Mesta i mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v mestskej časti budú môcť podávať návrhy prostredníctvom elektronického formulára, poštou alebo osobne na miestnom úrade. Víťazné projekty bude mestská časť realizovať v roku 2026.