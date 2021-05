Bratislavské Staré Mesto vyvesí na znak podpory izraelskú vlajku

Bratislava 18. mája (TASR) – Bratislavské Staré Mesto vyvesí na budovu miestneho úradu na Vajanského nábreží izraelskú vlajku. Mestská časť tým chce vyjadriť podporu obyvateľom tejto krajiny v súčasnom konflikte medzi Izraelom a Palestínou. Vyvesenie vlajky v utorok odobrili staromestskí miestni poslanci.



„Ide o vyjadrenie podpory ľudu Izraela, ktorý dnes čelí masívnym teroristickým útokom, keď tisíce rakiet dopadajú na Izrael a len vďaka prepracovanému obranného systému neznamenajú masívne straty na ľudských životoch,“ povedal pre TASR poslanec Ondrej Dostál.



Na otázku, či by nebola riešením skôr výzva na mier medzi oboma krajinami poslanec uviedol, že mier riešením je, „zlo“ je však potrebné pomenovať. „Keď teroristická organizácia útočí na civilné obyvateľstvo a zámerne sa snaží spôsobiť straty na ľudských životoch, zámerne sa snaží zabíjať civilné obyvateľstvo druhej strany, je to zlo, ktoré treba pomenovať a zastať sa tých, ktorí tejto agresii čelia,“ poznamenal Dostál.



Podľa poslanca Adama Berku je súčasná agresia Palestíny voči Izraelu neodškriepiteľná, avšak na konflikt sa treba pozerať v historickom kontexte. „Konflikt musíme vnímať ako dlhotrvajúcu záležitosť, ktorá mala mnoho fáz mieru, ale aj vojny. Nie je to niečo, čo vzniklo tieto dni,“ podotkol Berka.



To, čo sa deje na území Izraela a Palestíny, nevieme podľa poslanca vytrhnúť z kontextu a mali by sme si uvedomiť, že jeho súčasťou je aj agresia Izraela voči obyvateľom Palestíny. „Každej zo strán sa diali nejaké historické krivdy,“ upozornil Berka. Vyvesením vlajky jednej z dvoch strán sa podľa neho vyjadruje nepomer toho, čo chceme dosiahnuť, teda mier a zmierenie.



Poukázal tiež na to, že vo svete je tendenciou symbol mieru zdôrazňovať vyvesením oboch zástav, rešpektovaním oboch krajín a národov. Práve vyvesenie oboch zástav je podľa neho symbolom pre zmierenie. „K zmiereniu nemôžeme dospieť ignorovaním jednej z dvoch strán,“ doplnil Berka.