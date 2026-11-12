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Bratislavské Staré Mesto žiada riešenie regulácie diviačej zveri
Cieľom je nastaviť systém, ktorý samosprávam umožní účinne reagovať na výskyt diviačej zveri a predchádzať opakovaniu podobných problémov v obývaných častiach mesta.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Bratislavské Staré Mesto podporuje mimoriadny lov diviačej zveri, ktorý na nepoľovných plochách mestskej časti povolil Okresný úrad (OÚ) Bratislava do 31. marca 2028. Vyzvalo tiež hlavné mesto i mestské lesy na plnenie si povinností, mestská časť je pripravená na poskytnutie potrebnej súčinnosti. Keďže však samotný mimoriadny odlov nie je podľa samosprávy dlhodobým riešením, požaduje aj systémové riešenia. Vyplýva to z uznesenia, ktoré prijal poslanecký zbor na ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva.
„Zastupiteľstvo vyzvalo mestské lesy v Bratislave, aby si plnili svoje povinnosti povereného užívateľa poľovného revíru v rozsahu rozhodnutia okresného úradu. Zároveň vyzvalo hlavné mesto, aby vytvorilo organizačné a finančné podmienky na plnenie týchto úloh,“ uviedla pre TASR hovorkyňa staromestského starostu Kristína Tobiášová.
Miestna samospráva však upozorňuje, že takýto mimoriadny lov nie je dlhodobým riešením, preto od príslušných orgánov požaduje vytvoriť dlhodobé, systémové a finančne udržateľné riešenia regulácie diviačej zveri. Požiadalo o to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v spolupráci s príslušnými orgánmi. Má jasne určiť kompetencie a spôsob financovania odchytu, lovu, veterinárneho zabezpečenia aj likvidácie zveri.
Súčasťou riešenia však má byť aj koordinovaný postup pri dlhodobo zanedbaných a zarastených pozemkoch, ktoré môžu vytvárať podmienky na výskyt diviačej zveri. Cieľom je nastaviť systém, ktorý samosprávam umožní účinne reagovať na výskyt diviačej zveri a predchádzať opakovaniu podobných problémov v obývaných častiach mesta. Spomína tiež systém auditu a starostlivosti o zanedbané plochy vo verejnom aj súkromnom vlastníctve, ktoré slúžia ako ležoviská diviačej zveri.
Uznesenie reaguje na dlhodobý a opakovaný výskyt diviačej zveri v zastavanom území mestskej časti. Problém sa týka najmä lokalít v okolí Bartókovej, Svetlej, Tichej ulice, Slávičieho údolia či Korabinského a priľahlých plôch. Spomínajú sa tiež Drotárska cesta, Fialkové údolie, Francúzskych partizánov, Hrebendova, Mozartova či Bôrik. Výskyt diviačej zveri predstavuje riziko pre bezpečnosť a zdravie obyvateľov a spôsobuje škody na majetku.
„Zastupiteľstvo vyzvalo mestské lesy v Bratislave, aby si plnili svoje povinnosti povereného užívateľa poľovného revíru v rozsahu rozhodnutia okresného úradu. Zároveň vyzvalo hlavné mesto, aby vytvorilo organizačné a finančné podmienky na plnenie týchto úloh,“ uviedla pre TASR hovorkyňa staromestského starostu Kristína Tobiášová.
Miestna samospráva však upozorňuje, že takýto mimoriadny lov nie je dlhodobým riešením, preto od príslušných orgánov požaduje vytvoriť dlhodobé, systémové a finančne udržateľné riešenia regulácie diviačej zveri. Požiadalo o to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v spolupráci s príslušnými orgánmi. Má jasne určiť kompetencie a spôsob financovania odchytu, lovu, veterinárneho zabezpečenia aj likvidácie zveri.
Súčasťou riešenia však má byť aj koordinovaný postup pri dlhodobo zanedbaných a zarastených pozemkoch, ktoré môžu vytvárať podmienky na výskyt diviačej zveri. Cieľom je nastaviť systém, ktorý samosprávam umožní účinne reagovať na výskyt diviačej zveri a predchádzať opakovaniu podobných problémov v obývaných častiach mesta. Spomína tiež systém auditu a starostlivosti o zanedbané plochy vo verejnom aj súkromnom vlastníctve, ktoré slúžia ako ležoviská diviačej zveri.
Uznesenie reaguje na dlhodobý a opakovaný výskyt diviačej zveri v zastavanom území mestskej časti. Problém sa týka najmä lokalít v okolí Bartókovej, Svetlej, Tichej ulice, Slávičieho údolia či Korabinského a priľahlých plôch. Spomínajú sa tiež Drotárska cesta, Fialkové údolie, Francúzskych partizánov, Hrebendova, Mozartova či Bôrik. Výskyt diviačej zveri predstavuje riziko pre bezpečnosť a zdravie obyvateľov a spôsobuje škody na majetku.