Bratislavské Staré Mesto uvažuje nad rozpočtovým provizóriom

Bratislava 12. decembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto zvažuje rozpočtové provizórium, ktorým by mestská časť začala rok 2023, ako jednu z možností. Dôvodom sú schválené vládne opatrenia v ostatných dňoch. Situáciu samosprávam pri plánovaní rozpočtov podľa nej výrazne komplikuje aj to, že štát nemá stále schválený štátny rozpočet. Práve naň sa viaže prerozdeľovanie príjmu z podielových daní.



"Opatrenia, ktoré prijal parlament, majú výrazne negatívny dosah na príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu. Naším záujmom je pripraviť čo najskôr taký návrh rozpočtu, ktorý bude reflektovať tieto opatrenia, štátny rozpočet a príjmy z podielových daní," uviedol pre TASR starosta Starého Mesta Matej Vagač.



Návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2023 až 2025 je v súčasnosti už zverejnený na úradnej tabuli. Miestny úrad však podotýka, že tento rozpočet nereflektuje parlamentom prijaté opatrenia, ktoré majú negatívny dosah na príjmové a výdavkové časti rozpočtu samospráv. "Bude to náročné obdobie a práve preto k nemu pristupujeme zodpovedne," deklaruje Vagač.



Na otázku, či nebude mať prípadné rozpočtové provizórium pre mestskú časť negatívny dosah, úrad pripomenul, že mestská časť môže v takom prípade mesačne čerpať 1/12 minuloročného rozpočtu. Podotýka tiež, že ceny energií na budúci rok sú nateraz zazmluvnené, pričom by výdavky mala vedieť vykryť. "Naším najväčším záujmom je schváliť rozpočet čo najskôr, to sa však bude odvíjať od rozhodnutí vlády," doplnila Martina Karmanová z referátu komunikácie s verejnosťou miestneho úradu. Návrh rozpočtu medzi materiálmi, ktorými sa majú zaoberať poslanci v utorok (13. 12.) nie je.



V rozpočtovom provizóriu by mali začať budúci rok viaceré bratislavské mestské časti. Dôvodom je, že chcú pripraviť čo najzodpovednejšie rozpočty a momentálne je pred nimi "ešte veľa neznámych". K takýmto samosprávam sa pridá aj hlavné mesto, ktoré tento krok odôvodňuje tým, že návrh rozpočtu na budúci rok nebolo možné pripraviť pre dynamiku legislatívnych zmien. Do rozpočtového provizória ide aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK).