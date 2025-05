Bratislavské Štúdio 12 chystá premiéru inscenácie V reči stromu

Bratislava 26. mája (TASR) - V bratislavskom Štúdiu 12 vznikla nová divadelná inscenácia V reči stromu. Autorom textu, ktorý „poetickým jazykom prehovorí o vzťahu človeka a krajiny“, je Dodo Gombár. V réžii Aleny Weisel Lelkovej sa predstavia Lucia Hurajová, Jana Oľhová a Ján Dobrík. Premiéra sa uskutoční v utorok 27. mája. Prvá repríza je naplánovaná na 23. júna. TASR o tom informovala Lenka Leláková z Divadelného ústavu.



Gombár podľa tvorivého tandemu dramaturgičky Veroniky Kolejákovej a režisérky Aleny Weisel Lelkovej prináša dôležitú tému spolužitia medzi človekom a všetkým, čo ho v prostredí prírody obklopuje. „Prináša intímny a zároveň univerzálny príbeh muža a ‚jeho stromu‘- starej jablone, popri ktorej v rodičovskom dome na vidieku, obklopenom sadom, vyrastal,“ približujú text autora.



„Dodo Gombár s chirurgickou presnosťou trafil nerv mojej environmentálnej úzkosti, ktorú v súvislosti so svojimi deťmi a ich budúcnosťou pociťujem dlhší čas,“ hovorí Weisel Lelková. „Nie je to dramatický text v pravom zmysle slova a tlmočiť tú poéziu, nehu, smútok, krásu a bolesť je pre nás výzvou,“ komentovala tvorbu inscenácie, ktorú odpremiérujú v Štúdiu 12, kde ako režisérka začínala.



Gombár podľa vlastných slov sa pri písaní textu snažil spojiť niekoľko perspektív. „Akýsi fundamentálny vnem krajiny, ktorá obklopovala moje detstvo, mladosť, bola jednou z nich. To je, samozrejme, hlboko osobný rozmer. Jednou z ďalších rovín bola určitá skepsa z vývoja nášho vzťahu k zemi, k pôde, prírodným zdrojom. Spochybnenie drastickej potreby človeka dobývať všetko nedobytné. V prelínaní týchto vrstiev už potom naplno pracovala fikcia a fabulácia, ale, povedal by som, prazáklad vychádza z hmatateľných zážitkov či vnemov,“ vysvetlil autor.



Ako ďalej uvádza inscenačný tím, na pozadí chátrajúceho vzťahu manželskej dvojice v kríze a pokusu o jeho záchranu sa v príbehu zrkadlí vzťah ľudí k spustošenej krajine, podriadenej často necitlivo potrebám ľudí. Tvorcovia pozývajú divákov na chvíľu sa zastaviť v čase, zahĺbiť sa do slov, zvukov, obrazov a preskúmať vlastné hlboko zapustené korene. „Nájsť si svoju vlastnú cestu k nádeji na život v blízkom kontakte s prírodou, s ktorou sme organicky spojení,“ dodáva Divadelný ústav. Gombárov text je súčasťou zborníka hier Green Drama, ktorý vydal v roku 2020.