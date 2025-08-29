< sekcia Regióny
Bratislavské súdy majú v novom sídle pojednávať od 1. kvartálu 2026
Nová budova pre Mestské súdy Bratislava III a IV má obsahovať 49 pojednávacích miestností a má mať kapacitu pre 486 zamestnancov.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Príprava zmeny sídla Mestských súdov Bratislava III a IV aktuálne prebieha v súlade s harmonogramom, tzn. v súlade s podmienkami stanovenými v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Súdy majú začať pojednávať v novej budove na Plynárenskej ulici v Bratislave v prvom kvartáli budúceho roka. Pre TASR to potvrdilo tlačové oddelenie Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.
„Podľa informácií, ktorými ministerstvo disponuje, predávajúci včas zabezpečil ukončenie všetkých predchádzajúcich nájomných vzťahov a následne pristúpil k technickej a právnej príprave konkrétnych priestorov na účel plnohodnotného užívania budovy BBC 1 Plus v prospech dotknutých súdov,“ priblížilo MS.
Spresnilo, že v súčasnosti prebieha prispôsobenie niektorých priestorov v kontexte podmienok obchodnej verejnej súťaže. Rezort pritom neeviduje žiadne problémy. Budova bude podľa MS plnohodnotným moderným pracoviskom justičného charakteru, ktoré bude okrem vysokého počtu pojednávacích miestností obsahovať aj kvalitné administratívne zázemie pre všetkých zamestnancov obidvoch súdov, ako aj príslušné technicko-organizačné zázemie (napr. garážové státie a skladové priestory). „Dôležitou súčasťou budovy budú aj rozsiahle moderné priestory tzv. registratúrneho strediska, čím sa výrazne zvýši kvalita dlhodobej evidencie zbierky listín,“ doplnil rezort.
Nová budova pre Mestské súdy Bratislava III a IV má obsahovať 49 pojednávacích miestností a má mať kapacitu pre 486 zamestnancov. Jej výhodou je aj dobrá dopravná dostupnosť. Poskytovať má niečo vyše 300 parkovacích miest a dve podzemné podlažia s garážovými státiami. Dôvodom kúpy budovy, ktorá stála vyše 57 miliónov eur, sú nevyhovujúce priestory, v ktorých súdy aktuálne sídlia. Touto kúpou zároveň ušetria na nájme približne 1,9 milióna eur ročne. Novú budovu si majú súdy prevziať koncom roka.
„Podľa informácií, ktorými ministerstvo disponuje, predávajúci včas zabezpečil ukončenie všetkých predchádzajúcich nájomných vzťahov a následne pristúpil k technickej a právnej príprave konkrétnych priestorov na účel plnohodnotného užívania budovy BBC 1 Plus v prospech dotknutých súdov,“ priblížilo MS.
Spresnilo, že v súčasnosti prebieha prispôsobenie niektorých priestorov v kontexte podmienok obchodnej verejnej súťaže. Rezort pritom neeviduje žiadne problémy. Budova bude podľa MS plnohodnotným moderným pracoviskom justičného charakteru, ktoré bude okrem vysokého počtu pojednávacích miestností obsahovať aj kvalitné administratívne zázemie pre všetkých zamestnancov obidvoch súdov, ako aj príslušné technicko-organizačné zázemie (napr. garážové státie a skladové priestory). „Dôležitou súčasťou budovy budú aj rozsiahle moderné priestory tzv. registratúrneho strediska, čím sa výrazne zvýši kvalita dlhodobej evidencie zbierky listín,“ doplnil rezort.
Nová budova pre Mestské súdy Bratislava III a IV má obsahovať 49 pojednávacích miestností a má mať kapacitu pre 486 zamestnancov. Jej výhodou je aj dobrá dopravná dostupnosť. Poskytovať má niečo vyše 300 parkovacích miest a dve podzemné podlažia s garážovými státiami. Dôvodom kúpy budovy, ktorá stála vyše 57 miliónov eur, sú nevyhovujúce priestory, v ktorých súdy aktuálne sídlia. Touto kúpou zároveň ušetria na nájme približne 1,9 milióna eur ročne. Novú budovu si majú súdy prevziať koncom roka.