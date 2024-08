Bratislavské univerzity počas leta rekonštruujú niektoré internáty

Bratislava 19. augusta (TASR) - Bratislavské univerzity počas letných mesiacov rekonštruujú a modernizujú priestory niektorých internátov. Univerzita Komenského (UK) začína s rekonštrukciou výškového bloku B na Internáte Ľudovíta Štúra. Blok A rekonštruuje aktuálne už druhý rok. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia vonkajších vzťahov UK Anton Repka.



"Skončila sa prvá etapa, v ktorej boli obnovené zvislé a vodorovné rozvody, sociálne jadrá aj ústredné kúrenie. V druhej etape bude nasledovať zateplenie strechy, fasády a výmena všetkých okien a balkónových dverí," priblížil Repka s tým, že ukončenie druhej etapy rekonštrukcie bloku A je naplánované do leta 2026.



Ako doplnil, následne bude realizovaná tretia (posledná) etapa, ktorá bude zahŕňať už len maľovky izieb, výmenu podláh a inštaláciu nového nábytku. "Táto etapa však bude realizovaná postupne po podlažiach, takže po ukončení druhej etapy bude blok A otvorený pre ubytovanie študentov, čo predpokladáme na začiatok akademického roka 2026/2027," objasnil.



Rekonštrukcia bloku B sa len začína, v júni sa podľa neho odubytovali poslední študenti a budovu aktuálne prevádzka pripravuje na odovzdanie budúcemu realizátorovi stavby. Repka poznamenal, že na dodávateľa prác na rekonštrukciu vyhlásili 24. júla tohto roka súťaž zákaziek. Termín začatia samotných prác je pritom závislý od úspešného ukončenia procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa prác.



Momentálne podľa neho takisto dokončujú rekonštrukciu troch poschodí na Družbe UK. "Najskôr 16. septembra sa tam budú môcť ubytovať študenti a študentky. V rekonštrukciách budeme určite pokračovať, no v najbližšom období budeme sústrediť všetky dostupné zdroje na rekonštrukciu Internátu Ľudovíta Štúra," podotkol.



Aj Slovenská technická univerzita (STU) počas leta rekonštruuje študentské domovy. "V júni a júli tohto roka sa začali komplexné rekonštrukcie blokov B1 a B5 na študentskom domove Mladosť v celkovej hodnote 3.130.676 eur z vlastných zdrojov STU. Predbežný termín dokončenia prác je apríl až máj 2025," priblížil pre TASR hovorca STU Juraj Rybanský.



Na študentskom domove Mladá garda sú podľa neho pred dokončením opravy izieb bloku K na prvom a druhom podlaží za 240.000 eur. Doplnil, že po dokončení tejto časti budú opravy pokračovať na bloku J - 3 a štvrté podlažie, taktiež v rozsahu 240.000 eur.



Ako doplnil hovorca, v najbližšom období pripravujú aj rekonštrukciu Študentského domova Nikosa Belojanisa (zateplenie fasády, výmena radiátorov a osvetlenia) s cieľom zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti objektu. V závislosti od spôsobu financovania rekonštrukcie študentského domova Nikosa Belojanisa plánujú podľa neho pokračovať v rekonštrukcii Študentského domova Dobrovičova (dokončenie rekonštrukcie izieb a zateplenia fasády).



Riaditeľ Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) Miroslav Horňák poukázal na to, že v tomto roku získala univerzita na rekonštrukciu dvoch študentských domov finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. "Ide o študentský domov Starohájska 4, ktorý začala univerzita rekonštruovať v mesiaci apríl 2024 a predpoklad ukončenia je december 2025, a o študentský domov a jedáleň Dolnozemská, kde je predpoklad začatia rekonštrukčných prác september 2024 a ukončenie jún 2026," poznamenal.



Ďalší študentský domov Vlčie hrdlo 74 začne podľa neho EUBA rekonštruovať v septembri tohto roka z vlastných zdrojov a ukončenie je plánované na august 2025.