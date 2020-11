Bratislavské Vianoce 2020

Bratislava 26. novembra (OTS) -Už prvú adventnú nedeľu si môžete formouna sociálnej sieti Facebook pozrieť moderovaný vianočný program so zaujímavými umelcami, vysielaný naživo z Klarisiek.ponúkne každú adventnú nedeľu (29. 11.,6. 12, 13. 12, 20. 12.) a štvrtok (3. 12., 10. 12., 17. 12.) zaujímavé a rôznorodé témy, diskusie a vystúpenia hudobných hostí ako Korben Dallas, Iva Bittová, Barbora Švidraňová, Tolstoys či herečku Božidaru Turzonovovú s Danubius Octet Singers, ale aj mnohých ďalších.V rámci vysielacích dní štúdia môžete navštíviť vo štvrtok od 15.00 – 20.00 a v nedeľu od 15.00 -19.00, kde budú svoje výrobky ponúkať chránené dielne.Ani tento rok nebude chýbať obľúbený, ktorý už po štvrtý krát skrášli centrum hlavného mesta. Tentoraz si ho návštevníci budú môcť pozrieť od 4. 12. – 20. 12. na Hlavnom námestí. Ozdoby z prírodných materiálov už teraz pripravujú deti a žiaci z 21 bratislavských materských, základných a umeleckých škôl a z Centra pre deti a rodiny v Bratislave. V Štúdiu Klarisky bude 17.12. vyhlásený víťaz najkrajšie vyzdobeného stromčeka. Vianočné stromčeky aj tento rok darovala spoločnosť Bauhaus a poputujú na správne miesta - do charitatívnych organizácií, združení pre ľudí bez domova, ale aj do rodín, pre ktorých je kúpa stromčeka finančne nedostupná.No a aký by to bol Advent bez Mikuláša? Ten bude 6. decembra v rámcirozdávať deťom sladké darčeky v sprievode anjela, čerta a hudobnej kapely Kuštárovci.Počas troch jázd o 13.00, 15.00 a 17.00 stretnete Mikuláša so svojimi pomocníkmi na zastávke Divadla P. O. Hviezdoslava na Laurinskej ulici, na Primaciálnom námestí, Hlavnom námestí a pri Rybárskej bráne. V rámci zastávky pri Divadle P. O. Hviezdoslava dostanú deti ešte jeden darček –Mila Kráľa, Henriety Mičkovicovej, Davida Hartla, Juraja Hrčku a Martina Kaprálika, ktorí zaspievajú pesničky z obľúbenej divadelnej rozprávky Tri prasiatka.Ďalším bodom na “vianočnej mape” Bratislavy bude Divadlo P. O. Hviezdoslava (DPOH), ktoré počas adventu ponúkne bohatý program. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je pre organizátorov prvoradá bezpečnosť návštevníkov, preto sa vianočné podujatia uskutočnia v exteriéroch, vo forme online prenosov alebo s kapacitou hľadiska 50% návštevníkov.Pred budovou DPOH je pripravený adventnýherečky a speváčky(10. 12. o 17.00), tradičnú folklórnu atmosféru Vianoc zažijete vďaka vystúpeniu(12. 12. o 17.00) a odborní lektori z ÚĽUV návštevníkom ukážu ako si vyrobiť tradičnú vianočnú ozdobu. Tešiť sa môžete 17.12. o 17.00 na veselú rozprávkuz hereckej dielne rodiny Kaprálikovcov. Nebudú chýbať ani divadelné predstavenia, ktoré si môžu návštevníci pozrieť prostredníctvom live streamu na sociálnej sieti Facebook mesta Bratislava alebo BKIS, či priamo v DPOH s dodržaním protipandemických opatrení. Na Mikuláša zahráme obľúbenú rozprávku(6. 12. o 14.00). S menej známymi Hviezdoslavovými textami v predstavení... sa môžete zoznámiť 7. decembra o 20.00.SĽUK predstaví tanečnú komédiuprepájajúcu sakrálne a profánne tradičné vianočné témy (12.12. o 19.00).o vynálezcovi písma pre nevidiciacich si môžete pozrieť 14. 12. o 20.00.V online priestore zostaneme aj v rámci projektu. Na Facebooku Divadla P. O. Hviezdoslava vám počas decembra prečítajú úryvky z diel slovenských spisovateľov herci Milo Káľ, Csongor Kassai, Henrieta Mičkovicová, Lukáš Latinák a ďalší.Divadlo, kultúra a umenie viac ako inokedy potrebujú povzbudivé slová. Fanúšikom a návštevníkom divadla dáme priestor pozdraviť svojho obľúbeného herca viacerými spôsobmi. Deti, ktoré do 15. 12. pošlú na mail vianoce@bkis.sk obrázok či želanie svojmu obľúbenému hercovi, aj so svojou poštovou adresou, budú odmenené milým darčekom. Ak sa budete prechádzať po Laurinskej ulici, zastavte sa pred DPOH a nechajte odkaz hercom či samotnému divadlu. Svoje myšlienky nadiktujte a my ich zaznamenáme na písacom stroji. Sumár želaní vytvorí kroniku Vianoc divadla 2020. Každé nadiktované želanie bude odmenené ozdobou z vianočného stromčeka.A keďže naše divadlo nesie meno najslávnejšieho slovenského spisovateľa, pripravili sme špeciálnupriamo na divadle. Prečítať si ich môžete od 29. 11. do 23. 12. vždy po zotmení.Pestrý vianočný program doplní aj unikátnaznámej spisovateľky a reportérky. Ilustrácie z knihy Kata Strofová a tajomstvo snehových vločiek od animátorky a umelkyne Veroniky Kocourkovej skrášlia podchod na Klariskej ulici od 29.11. - 5.1. Výstava vznikla v spolupráci s Bielou nocou.