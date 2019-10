Bratislavské vodárne vyhlásili súťaž na strážnu službu za 6,2 mil. eur

Bratislava 23. októbra (TASR) – Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) vyhlásila tender za odhadovaných 6,2 milióna eur bez DPH na strážnu službu, ktorá má chrániť a monitorovať jej majetok. Zmluvu plánuje s úspešným uchádzačom podpísať na jeden rok s možnosťou uplatnenia si opcie na predĺženie doby platnosti kontraktu o ďalší rok. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Bratislavské vodárne si tak chcú zabezpečiť prostredníctvom strážnej služby fyzickú ochranu majetku s cieľom zamedzeniu prístupu nepovolaných osôb do objektov BVS. V súťažných podkladoch spomína aj nepretržitú ochranu majetku prostredníctvom poplachového systému a v prípade nevyhnutnosti aj výjazdy zásahových vozidiel.



Fyzickú ochranu svojich objektov BVS žiada v lokalitách Bratislava, Modra či Senica. Prostredníctvom poplachového systému chce chrániť objekty vodární v Bratislave, Senci, Bernolákove, Pezinku, Malackách, Senici, Skalici a Myjave. Záujemcovia o súťaž môžu predkladať svoje ponuky BVS do 22. novembra. Pri vyhodnocovaní ponúk budú vodárne prihliadať na najnižšiu cenu.



BVS je prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji, časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica) a časti Trenčianskeho kraja (okres Myjava). Akcionármi vodární sú obce a mestá v územnej pôsobnosti spoločnosti, pričom majoritným akcionárom je mesto Bratislava.