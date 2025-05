Bratislavské zastupiteľstvo podporuje odvolaného riaditeľa FPU Špotáka

Bratislava 29. mája (TASR) - Bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ) vyjadrilo vo štvrtok plnú podporu odvolanému riaditeľovi Fondu na podporu umenia (FPU) Róbertovi Špotákovi v jeho úsilí, ktoré preukázal pri zachovávaní zákonného, odborného a transparentného fungovania FPU. Vyzvalo tiež Radu FPU i Ministerstvo kultúry SR, aby pri všetkých ďalších úkonoch striktne dodržiavali platné zákony či interné predpisy fondu, rešpektovali stanoviská odborných komisií a garantovali inštitucionálnu nezávislosť FPU.



Mestský parlament zároveň požiadal primátora Bratislavy Matúša Valla, aby inicioval na pôde Únie miest Slovenska spoločný apel samospráv na zachovanie odborných princípov pri prerozdeľovaní kultúrnych dotácií.



„FPU bol pred súčasným rozkladom nosným celonárodným nástrojom na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu. Model nezávislého rozhodovania slúžil aj ako jeden zo vzorov budovania bratislavských dotačných schém,“ konštatuje mestské zastupiteľstvo v odôvodnení s tým, že oba mechanizmy podpory sa vzájomne dopĺňali.



Nedávne kroky Rady FPU vrátane odvolania riaditeľa vzbudzujú podľa mestského parlamentu „oprávnené pochybnosti o zákonnosti a ohrozujú princípy inštitucionálnej integrity.“



Rada FPU sa koncom apríla uzniesla na odvolaní Špotáka. Ten podľa nej v lehote nezabezpečil sprístupnenie dokumentácie k projektom zameraným na podporu folklórnych podujatí a návrhy členov komisií, čím znemožnil rozhodnúť v zákonnej lehote, a zverejnil hlasovania členov rady, čo má byť podľa zákona neverejné. Špoták označil svoje odvolanie z čela FPU za neoprávnené. Argumentoval to tým, že predloženie projektov bez stanoviska odbornej komisie by bolo v rozpore so zákonom a s vnútornými predpismi fondu. Voči spôsobu, akým rada Špotáka odvolala, protestovali členovia odborných komisií FPU. Kritizovali to aj viacerí opoziční politici. Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) bolo jeho odvolanie v súlade so zákonom.