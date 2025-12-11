< sekcia Regióny
Bratislavské zastupiteľstvo žiada zachovať oddelenie v P. Biskupiciach
Mestský parlament poukazuje na to, že podľa údajov rezortu zdravotníctva by malo byť v Bratislavskom kraji k dispozícii 175 lôžok pre dlhodobo chorých, avšak aktuálne je dostupných len 119 lôžok.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ) žiada prehodnotiť rozhodnutie týkajúce sa zrušenia oddelenia dlhodobo chorých v Podunajských Biskupiciach, rovnako tak požaduje hľadanie riešení na stabilizáciu i rozšírenie siete lôžok pre dlhodobo chorých v rámci celej nemocnice. Žiadosť smeruje na Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB). Oddelenie považuje poslanecký zbor za dôležité pre celú Bratislavu. Vyplýva to z uznesenia, ktoré vo štvrtok schválili mestskí poslanci.
Mestský parlament poukazuje na to, že podľa údajov rezortu zdravotníctva by malo byť v Bratislavskom kraji k dispozícii 175 lôžok pre dlhodobo chorých, avšak aktuálne je dostupných len 119 lôžok. Pre plánované zrušenie predmetného oddelenia v Nemocnici Podunajské Biskupice s kapacitou 42 lôžok hrozí podľa poslancov ďalšie zníženie dostupnosti tejto formy zdravotnej starostlivosti. Riešením podľa nich nie sú oznámené náhradné priestory v nemocnici na Antolskej ulici. Odôvodňujú to nielen nižším počtom lôžok, ale aj rizikom odchodu časti zdravotníckeho personálu oddelenia.
„Nedostatok lôžok pre dlhodobo chorých výrazne zhoršuje situáciu rodín, ktoré sa ocitajú v sociálne aj ekonomicky neudržateľných podmienkach pri starostlivosti o svojich príbuzných,“ konštatuje dôvodová správa materiálu, ktorý predložili predsedovia všetkých poslaneckých klubov.
Mestské zastupiteľstvo preto vyjadruje podporu zachovaniu oddelenia dlhodobo chorých v Podunajských Biskupiciach ako zdravotníckeho zariadenia s kľúčovým významom pre obyvateľov Bratislavy a Bratislavského kraja. Rovnako hovorí o znepokojení nad plánovaným znižovaním kapacít pre dlhodobo chorých v čase, keď je ich nedostatok už v súčasnosti kritický.
Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) požaduje prehodnotiť rozhodnutie týkajúce sa zrušenia oddelenia dlhodobo chorých, zabezpečiť zachovanie existujúcich lôžok pre dlhodobo chorých, ako aj zvýšiť kapacity dlhodobej starostlivosti v Bratislavskom kraji tak, aby zodpovedali reálnym potrebám obyvateľov. Od vedenia UNB žiada riešenia smerujúce k stabilizácii a rozšíreniu siete lôžok pre dlhodobo chorých v rámci celej nemocnice, rovnako tak zabezpečiť pokračovanie odborného tímu oddelenia v nezmenenej kvalite.
Starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš v tejto súvislosti poznamenal, že hoci sa nemocnica nachádza na území mestskej časti, má široký dosah na celú Bratislavu. Poukázal nielen na jej dôležitosť pre mnoho obyvateľov, ale aj na jej históriu, keďže jej súčasťou bola aj „vychýrená pneumológia“. Za zachovanie a rozvoj špecializovanej nemocnice a polikliniky v Podunajských Biskupiciach vznikla aj petícia.
Mestský parlament poukazuje na to, že podľa údajov rezortu zdravotníctva by malo byť v Bratislavskom kraji k dispozícii 175 lôžok pre dlhodobo chorých, avšak aktuálne je dostupných len 119 lôžok. Pre plánované zrušenie predmetného oddelenia v Nemocnici Podunajské Biskupice s kapacitou 42 lôžok hrozí podľa poslancov ďalšie zníženie dostupnosti tejto formy zdravotnej starostlivosti. Riešením podľa nich nie sú oznámené náhradné priestory v nemocnici na Antolskej ulici. Odôvodňujú to nielen nižším počtom lôžok, ale aj rizikom odchodu časti zdravotníckeho personálu oddelenia.
„Nedostatok lôžok pre dlhodobo chorých výrazne zhoršuje situáciu rodín, ktoré sa ocitajú v sociálne aj ekonomicky neudržateľných podmienkach pri starostlivosti o svojich príbuzných,“ konštatuje dôvodová správa materiálu, ktorý predložili predsedovia všetkých poslaneckých klubov.
Mestské zastupiteľstvo preto vyjadruje podporu zachovaniu oddelenia dlhodobo chorých v Podunajských Biskupiciach ako zdravotníckeho zariadenia s kľúčovým významom pre obyvateľov Bratislavy a Bratislavského kraja. Rovnako hovorí o znepokojení nad plánovaným znižovaním kapacít pre dlhodobo chorých v čase, keď je ich nedostatok už v súčasnosti kritický.
Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) požaduje prehodnotiť rozhodnutie týkajúce sa zrušenia oddelenia dlhodobo chorých, zabezpečiť zachovanie existujúcich lôžok pre dlhodobo chorých, ako aj zvýšiť kapacity dlhodobej starostlivosti v Bratislavskom kraji tak, aby zodpovedali reálnym potrebám obyvateľov. Od vedenia UNB žiada riešenia smerujúce k stabilizácii a rozšíreniu siete lôžok pre dlhodobo chorých v rámci celej nemocnice, rovnako tak zabezpečiť pokračovanie odborného tímu oddelenia v nezmenenej kvalite.
Starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš v tejto súvislosti poznamenal, že hoci sa nemocnica nachádza na území mestskej časti, má široký dosah na celú Bratislavu. Poukázal nielen na jej dôležitosť pre mnoho obyvateľov, ale aj na jej históriu, keďže jej súčasťou bola aj „vychýrená pneumológia“. Za zachovanie a rozvoj špecializovanej nemocnice a polikliniky v Podunajských Biskupiciach vznikla aj petícia.