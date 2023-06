Veľtrh v Bratislave ponúkne známky i vzácnu bankovku z roku 1940

Bratislava 2. júna (TASR) - Poštové známky, staré listy či pohľadnice, ale aj mince, medaily, platne, knihy, minerály či starožitnosti. Aj to ponúkajú Bratislavské zberateľské dni (2. – 3. 6.), ktoré sa konajú v Inchebe. Medzi unikátmi nechýba napríklad slovenská 50-korunová bankovka z roku 1940, ktorej hodnota aktuálne presahuje 40.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa výstaviska Martina Macková.



"Návštevníci si budú môcť vyberať z ponuky zberateľov zo Slovenska, Česka, Belgicka, Fínska, Francúzska, Grécka, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska, Srbska a Talianska," priblížila Macková.



Pripravený je napríklad prierez mincí a medailí od antiky cez stredovek, obdobie vlády Habsburgovcov až po súčasnosť. K dispozícii je tiež množstvo slovenských a československých euromincí a korún. V ponuke poštových známok nájdu záujemcovia okrem iného napríklad aj známky z obdobia kráľovnej Viktórie či kompletné série známok rôznych kolónií.



Nechýba ani ponuka nových motívov tzv. nulaeurovej suvenírovej bankovky. Jeden z motívov je vydaný pri príležitosti piateho výročia konceptu Euro Souvenir na Slovensku. Ďalším motívom bankovky je vydanie s Marekom Hamšíkom. Pripravená je tiež špeciálna pečiatka vydaná pri príležitosti 19. ročníka Bratislavských zberateľských dní.



"Zberateľský veľtrh poteší aj návštevníkov, ktorí majú radi umenie alebo ich zaujíma krása minerálov a šperkov," podotkla Macková. Na najväčšom slovenskom zberateľskom veľtrhu preto nechýbajú ani rôzne grafiky a obrazy, rovnako tak minerály či polodrahokamy, či už neopracované, alebo v podobe komponentov na výrobu bižutérie a šperkov.



Súčasťou veľtrhu je aj poradenstvo v oblasti numizmatiky, notafílie a skripofílie i nedeštruktívne skúšanie drahých kovov.



Bratislavské zberateľské dni trvajú v piatok do 18.00 h, v sobotu od 10.00 do 16.00 h.