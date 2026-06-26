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Piatok 26. jún 2026Meniny má Adriána
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Bratislavské Zlaté piesky opäť ožijú festivalom Hip Hop Žije

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na pódiách sa predstavia interpreti ako Separ, Kontrafakt, Yzomandias, Pil C, Nik Tendo, Luca Brassi10x, Sara Rikas, Majk Spirit, H16, Nerieš, Moja Reč, Tina či Alan Murin.

Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Na bratislavských Zlatých pieskoch sa v piatok začína festival Hip Hop Žije. V poradí 13. ročník podujatia počas piatka a soboty (27. 6.) opäť prinesie návštevníkom koncerty najvýraznejších mien česko-slovenskej hip-hopovej scény.

Na pódiách sa predstavia interpreti ako Separ, Kontrafakt, Yzomandias, Pil C, Nik Tendo, Luca Brassi10x, Sara Rikas, Majk Spirit, H16, Nerieš, Moja Reč, Tina či Alan Murin. Program doplnia aj ďalšie známe mená slovenskej a českej scény.

Festival okrem koncertov ponúkne návštevníkom sprievodný program, gastrozónu i kemping pre záujemcov.
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