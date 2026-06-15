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Bratislavskí hasiči zasahovali pri nočnom požiari auta vo Vrakuni
Následkom požiaru vznikla majiteľovi automobilu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 80.000 eur.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Hasiči zasahovali v sobotu (13. 6.) na Píniovej ulici v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa, kde bol krátko po 1.00 h ohlásený požiar osobného motorového vozidla. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania. Pri udalosti sa nikto nezranil. Bratislavskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.
„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti bol požiar už plne rozvinutý, plameňmi bola zasiahnutá najmä motorová časť. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali prostredníctvom jedného hasebného prúdu. Požiar vplyvom sálavého tepla mierne poškodil aj vedľa stojacu nádobu na odpad. Hasiči po likvidácii požiaru vykonali záverečný prieskum termokamerou,“ priblížili hasiči.
Následkom požiaru vznikla majiteľovi automobilu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 80.000 eur.
„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti bol požiar už plne rozvinutý, plameňmi bola zasiahnutá najmä motorová časť. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali prostredníctvom jedného hasebného prúdu. Požiar vplyvom sálavého tepla mierne poškodil aj vedľa stojacu nádobu na odpad. Hasiči po likvidácii požiaru vykonali záverečný prieskum termokamerou,“ priblížili hasiči.
Následkom požiaru vznikla majiteľovi automobilu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 80.000 eur.