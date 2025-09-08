< sekcia Regióny
Bratislavskí hasiči zasahovali pri požiari stavby na strome
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Bratislavskí hasiči zasahovali v pondelok dopoludnia pri požiari jednoduchej drevenej stavby na strome. Incident sa stal v mestskej časti Devínska Nová Ves. Predbežnou príčinou požiaru bolo nedbalostné konanie. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti sa v jeho okolí nenachádzali žiadne osoby, pričom požiarom bol zasiahnutý aj okolitý porast. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali prostredníctvom dvoch prúdov vody. Po likvidácii požiaru hasiči vykonali záverečný prieskum termokamerou,“ napísali hasiči.
