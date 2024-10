Bratislavskí lekári začali využívať spinálny robotický systém

Bratislava 24. októbra (TASR) - Lekári z Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) začali ako prví na Slovensku využívať v spinálnej chirurgii robota s umelou inteligenciou. Operácie chrbta sa tak budú vykonávať bezpečnejšie, menej invazívne a rýchlejšie. V Nemocnici Ružinov má vzniknúť európske tréningové centrum. Na tlačovej besede o tom informoval riaditeľ UNB Alexander Mayer.



"Je to systém na spinálnu chirurgiu a umožňuje extrémne presnú navigáciu spinálnych implantátov určených na rôzne typy operácií," priblížil prednosta I. ortopedicko-traumatologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB Andrey Švec. V Nemocnici Ružinov pomocou robota MazorX zoperovali doposiaľ päť pacientov, vo štvrtok absolvoval zákrok ďalší.



Lekári z UNB sú jedni z prvých v rámci V4, ktorí využívajú túto technológiu. Riaditeľ avizoval, že v ružinovskej nemocnici sa budú školiť špecialisti z celej Európy. "Veľmi ma teší, že prínosom a touto technikou sa posúvame ďalej," doplnil. Pripomenul, že v budúcnosti sa bude až polovica chirurgických výkonov v rámci ortopédie realizovať roboticky.



Špecializovaným operáciám s využitím robota sa venuje ortopéd Michal Božík. Ako pozitíva technológie vníma zvýšenie bezpečnosti pacienta, operatér sa pomocou robota lepšie zorientuje v tkanivách pacienta. "Robotické rameno nám umožňuje nájsť veľmi presne trajektóriu. Typicky sa po tejto trajektórii zavádzajú do chrbtice skrutky, čiže my vieme veľmi presne prostredníctvom tohto robotického systému zaviesť skrutku s vysokou presnosťou," vysvetlil. Pripomenul, že skrutky vie robot do chrbtice zaviesť v akejkoľvek polohe pacienta, čím sa znižuje výsledný čas celého zákroku.



Pacientke, ktorú operovali vo štvrtok, odstránili poškodený medzistavcový disk a nahradili ho implantátom. Operácii predchádzali predoperačné snímky, na základne ktorých naplánovali zavedenie skrutiek do chrbtice. Samotné zavedenie skrutky je podľa asistenta chirurga Martina Bibzu rýchle, no príprava je zdĺhavejšia. "Je to náročnejšie zase na to predoperačné plánovanie, prácu s počítačom," podotkol.



Prístroj budú môcť chirurgovia využívať pri menej invazívnych zákrokoch, v revíznej chirurgii, ale napríklad aj pri operáciách deformity chrbtice. "Prostredníctvom tohto robotického systému je možné zaviesť veľký počet skrutiek s vysokou presnosťou," ozrejmil Božík.