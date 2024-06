Bratislavskí mestskí policajti budú môcť trénovať v novom priestore

Bratislava 13. júna (TASR) - Mestskí policajti v Bratislave budú môcť trénovať v novom priestore. Výcvikový polygón postupne vzniká v priestoroch Kramerovho lomu v bratislavskom Novom Meste, kde v minulosti sídlila hipologická jednotka mestskej polície (MsP). Priestor vo štvrtok slávnostne otvoril náčelník bratislavskej MsP Miroslav Antal. Do budúcnosti ho chce MsP rozširovať a modernizovať.



"Súčasný stav je len začiatok a veríme, že v budúcnosti nám okolnosti umožnia, aby sme ho mohli ďalej rozvíjať. Našou víziou je poskytnúť kvalitný priestor pre tréning všetkých našich policajtov a policajtiek, ale aj miesto, kde budú môcť prísť na výcvik kolegovia z menších mestských a obecných polícií," povedal Antal. Priestor bude slúžiť aj policajtom z ostatných mestských a obecných polícií či študentom pripravujúcim sa na prácu v bezpečnostných zložkách.



V súčasnosti sa podľa MsP v Kramerovom lome nachádzajú mestskí kynológovia. Budú tam mať zázemie a pripravené je aj ihrisko na tréning psov a taktický polygón, tzv. "killinghouse". "Ten slúži napríklad na nácvik vstupov do priestorov, ako sú byty, obchody a podobne, ich prepátravanie a postupy voči osobám, ktoré neuposlúchnu výzvu na opustenie priestorov," priblížili mestskí policajti s tým, že v ňom môžu pracovať so psami, ktoré pomáhajú prehľadávať priestory "killinghousu". Policajti v ňom trénujú s realisticky pôsobiacimi zbraňami, ktoré strieľajú farbu. Vnútorné priestory sú modulárne a dajú sa prispôsobiť potrebám výcviku, uviedla MsP.



Zároveň poukázala na to, že vo štvrtok začal prvý celoslovenský spoločný tréning zásahových a kynologických jednotiek mestských polícií na Slovensku. Dvojdňového výcviku sa zúčastňujú mestskí policajti z Trnavy, Košíc, Žiliny, Popradu, Serede, Ružomberku a Dunajskej Stredy. Okrem taktického tréningu v "killinghouse" ich čaká aj výcvik so psami a zdravotná príprava.